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عبد العزيز آدم الحلو:الرفيق المناضل ياسر جعفر السنهوري...عاش نزيهاً ومات عفيفاً

28-03-2018, 08:50 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2845

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عبد العزيز آدم الحلو:الرفيق المناضل ياسر جعفر السنهوري...عاش نزيهاً ومات عفيفاً

    08:50 PM March, 28 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    ياسر جعفر السنهوري

    · غيب الموت اليوم الاربعاء الثامن وعشرون من مارس 2018م أثر علة لم تمهله طويلاً الرفيق المناضل المقاتل/ ياسر جعفر إبراهيم السنهوري، أحد أبناء الحركة الشعبية لتحرير السودان المخلصين ، الفقيد من مواليد مدينة ودمدني من أسرة مناضلة تربّت علي النضال والكفاح،أذ أن والده كان نقابياً منحازاً لقضايا المهمشين، لذلك ليس مستغرباً أن يكون كل أبنائه وأكبرهم الفقيد ياسر جعفر مقاتلين في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان.

    · عندما تأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 1983م كان ياسر جعفر مقيداً بالسلاسل معتقلاً بسجن كوبر ، كواحد من معارضي نظام جعفر نميري، ليخرج الفقيد مباشرة من السجن الي الأدغال وينضم للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في العام 1987م، ويعتبر الفقيد من أوائل الشماليين الذين التحقوا بالحركة الشعبية، وقبل ذلك كان الفقيد ياسر جعفر عضواً نشطاً في تنظيم الجبهة الديمقراطية بجامعة القاهرة - فرع الخرطوم.

    · الفقيد ياسر جعفر عمل عقب تخرجه من معسكرات التدريب في عدة جبهات قتالية أهمها جبهة الشرق " لواء السودان الجديد "وعُرف طوال مسيرته النضالية بالشجاعة والصبر و التضحية ونكران الذات.

    · تقلد الفقيد ياسر جعفر مهام قائد القوات المشتركة " لواء الخرطوم " عقب توقيع الاتفاقية السلام في العام 2005م.

    · شغل الفقيد ياسر جعفر منصب سكرتير الشئون السياسية والتنظيمية قطاع الشمال لعدة سنوات.

    · عيّن عضواً في البرلمان القومي 2005 – 2010م.

    · إختير عضواً في البرلمان العربي ممثلاً للسودان.

    · تم تكليفه رئيساً للجنة إعداد مسودة المنفستو في العام 2012م.

    · الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بكل مؤسساتها إذا تنعيه، تنعي رفيقاً مخلصاً عاش نزيهاً ومؤمناً بمبادئه ووفياً لمشروع السودان الجديد وصديقاً للجميع ومات عفيف اليد واللسان.

    · أحر التعازي لأسرته الكبيرة وأهله ورفاقه وزملائه وأصدقائه وأبنائه ( الفاتح ، معاوية ، عائشة ) وزوجته الصبور علم.

    ( أنا لله وأنا اليه راجعون)

    ( الرب أعطي والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا)

    الفريق / عبد العزيز آدم الحلو

    رئيس الحركة الشعبية ، القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
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