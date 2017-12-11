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عبد الجليل النذير الكاروي: ترامب أسكت صوتاً نشازاً في حكومة الوفاق

11-12-2017, 02:53 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 376

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عبد الجليل النذير الكاروي: ترامب أسكت صوتاً نشازاً في حكومة الوفاق

    02:53 PM December, 11 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم – (اليوم التالي)
    قال الشيخ عبد الجليل النذير الكاروي أمس، إن قرار ترامب أسكت الصوت النشاز في حكومة الوفاق الوطني الذي ينادي بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرا خلال مخاطبته مسيرة احتجاجية لاتحاد الطلاب السودانيين أمس، إلى أن الرؤية الآن أصبحت واضحة، موضحا أن القرار وحّد الجبهة الداخلية للفلسطينيين. وأعلن علاء الدين حسن رئيس الاتحاد باسم طلاب السودان خلال مخاطبته المسيرة الطلابية لتسليم مذكرة بمبنى الأمم المتحدة، عن تكوين الائتلاف الطلابي لنُصرة فلسطين ودعمها ماديا ومعنويا مبينا أن قضية فلسطين ليست حكرا على المسلمين بل قضية كل الطوائف مطالبا الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها كاملا دون محاباة لأحد.
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