عبدالواحد محمد نور: على الإتحاد الأفريقي الوقوف مع الشعوب و ليس حماية الديكتاتوريات

طالب عبدالواحد محمد أحمد نور رئيس حركة تحرير السودان الإتحاد الأفريقي إبعاد المستوطنيين الجدد الذين تم توطينهم في أراضي وقرى النازحين وتعويضهم فرديا وجماعيا وخلق جو ملائم للسلام بتوفير الحريات كافة قبل الحديث عن أي مفاوضات. وقال :(على الإتحاد الأفريقي أن يعي أن هذه المطالب هي مشروع الشعب السوداني قبل أن تكون مشروع لحركة تحرير السودان، وطالب الإتحاد الأفريقي بالوقوف مع الشعوب وليس حماية الديكتاتوريات).
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