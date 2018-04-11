عبدالواحد النور يرد على الاتحاد الافريقي ويطالب بالامن و نزع سلاح المليشيات



09:48 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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طالب عبدالواحد محمد احمد نور رئيس حركة تحرير السودان الاتحاد الافريقي بنزع سلاح المليشيات وابعاد المستوطنيين الجدد الذين تم توطينهم في اراضى وقرى النازحين وتعويضهم فردايا وجماعيا وخلق جو ملائم للسلام بتوفير الحريات كافة قبل الحديث عن اي مفاوضات. وجاء كلام عبدالواحد عقب اعلان مفوض السلم والامن بالاتحاد الأفريقي، في الفاشر ان الاجتماع برلين المرتقب مع حركتي العدل والمساواه وتحرير السودان مناوي هو الفرصة الأخيرة للحركات للانضمام للعملية السلمية وهدد بإتخاذ اجراءات في مواجهة الحركات الرافضة. وقال عبدالواحد لراديو دبنقا ان على الاتحاد الافريقي ان يعي ان هذه المطالب هي مشروع الشعب السوداني قبل ان تكون مشروع لحركة تحرير السودان ، وطالب الاتحاد الافريقي بالوقوف مع الشعوب و ليس حماية الدكتاتوريات.

وكان إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي اكد عزم الاتحاد على اتخاذ ما قال إنها "تدابير لازمة" للتعامل مع الحركات المسلحة في دارفور، حال رفضها اللحاق بعملية السلام, وقال في مؤتمر صحفي في الفاشر يوم الاثنين مع وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام، إن اجتماع المانيا المرتقب يمثل فرصتها الأخيرة للحركات . وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي دعا في 27 فبراير الماضي اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة (يوناميد) المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني الى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاث اشهر.