عبدالعزيز ادم الحلو: بسبب العنصرية: الحركة الشعبية تحذر من نذر حرب جديدة تغلى ببطئ فى السودان

– بسبب العنصرية: الحركة الشعبية تحذر من نذر حرب جديدة تغلى ببطئ فى السودان
– لقد تنصلت الخرطوم عن إتفاق إعلان المباديء الموقع فى مارس ٢٠٢١
– الحلو يلوح باللجوء إلى خيار الإستقلال إذا لم يحدث إتفاق واضح حول فصل الدين عن الدولة
أجراه فريد أولوتش الأربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢
لوح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وهي إحدى الحركات التحررية في السودان باللجوء إلى خيار الإستقلال إذا لم يتم الفصل الواضح للدين عن الدولة. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قد وقعت إعلان مبادئ مع الحكومة في مارس 2021، و لكنهم يزعمون أن الخرطوم تنصلت عن الإتفاق عقب إنقلاب 25 أكتوبر.
قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبدالعزيز ادم الحلو يحدثنا عن هذه التحديات.
س: لقد ذكرت مؤخرًا أن جبال النوبة ستسعى إلى الإستقلال إذا لم يكن هناك إتفاق على فصل واضح بين الدين والدولة، هل ما زلت متمسكًا بهذا الموقف ؟
ج: ليس هناك شيئا جديدا في تصريحى الأخير فيما يخص إستقلال شعبي النوبة والفونج في النيل الأزرق. فهذا هو موقفنا منذ مفاوضات إتفاق السلام الشامل في الفترة من 2002 – 2005. لقد كنا في ذلك الوقت جزءًا من الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم وأعضاء فى فريقها المفاوض في نيفاشا – كينيا..لقراءة المزيد..👇🏿👇🏿👇🏿 https://splmn.net/الحلو-فى-حوار-ساخن-مع-صحيفة-الديلى-نيشن/https://splmn.net/الحلو-فى-حوار-ساخن-مع-صحيفة-الديلى-نيشن/
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