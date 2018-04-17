17-04-2018, 05:07 AM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) عبدالحميد موسى كاشا : أنا أسمح بالتظاهر شريطة أن يكون سلمي

05:07 AM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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الخطوط:-



*اً

* إن الذين يروجون لهذه الصراعات هم أناس انقطعت وانعدمت مصالحهم فيما كانوا يتمنون ويتوقعون

* اكبر انفتاح إقليمي ودولي هو مطار كنانة الدولي بمرحلته الأولى

* لا ندعي أن ما تم إنجازه بالولاية هو جهد خاص بالولاية

* الجهد الشعبي يلعب دوراً وركيزة أساسية في التنمية وجهاز الأمن والمخابرات قام بتشييد استاد الجزيرة أبا



* من حق كل شخص أن تكون لديه شهادة بحث وأن يمتلك منزلاً.. وبناءً على هذا تمت الاجراءات في الجزيرة أبا

* توجد صحيفة أخرى الآن تواجه أكثر من ستة بلاغات ومنهجها منهج لقتل الشخصية، ولكنهم لا يعرفون أن الجبال لن تهزها العواصف



حاوره بربك: حيدر أحمد خيرالله



مدخل:-

في منزل السيد والي ولاية النيل الأبيض دكتور/ عبدالحميد موسى كاشا دار هذا اللقاء الثاني مع صحيفة (الجريدة)، هذا اللقاء استثنائي ويأتي في ظروف استثنائية والولاية تنطلق انطلاقة جديدة ومتجددة في معركة البناء والتعمير، والمناخ مازال مناخ زيارة رئيس الجمهورية ثم زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية الكينية ثم الالتفات للاستثمار بما يشبه النهضة والإعمار، فالولاية الغنية بمواردها والتي ترزح تحت معاناة ومكابدة الخلل الإداري والتنفيذي منذ عام تأسيس الولايات، 1994 ولعل هذه التراكمات التي جعلت الولاية مكبلة بالديون وبالاخفاقات، ثم جاءت الانطلاقة التي تريد أن تعيد (بحر أبيض) سيرتها الأولى كبقعة فتية وأرض غنية بمواردها وإنسانها، فكان هذا اللقاء الذي اقتضته الضرورة التي أبرزت التحديات التي تواجه ولاية النيل الأبيض، كان الوالي مباشراً وتلقائياً ومتحدياً بثقة مفرطة، شخصياً استمتعت بالحوار وأرجو أن يكون ممتعاً لكم..

*(جلسنا في الركن الشرقي من الصالون الكبير كان في الجانب الشمالي يجلس مستثمر سعودي واثنين من مرافقيه، الوالي كان يريد أن يخصص لنا وقتاً بعد أن تأجل اللقاء لثلاث مرات، الحوار لم يكن مخصصاً إلا للأحداث بعد زيارة الرئيس وزيارة نائب رئيس كينيا )



*نريد تقييمك لهذه المرحلة تحديدا بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية؟

-أولاً الشكر الجزيل لأخونا حيدر أحمد خيرالله الذي ظل متابعاً متابعة ميدانية ليست سماعية أو وصفية جزاه الله خيراً على هذه التغطية الإعلامية الحصيفة لمجريات الأحداث بولاية النيل الأبيض منذ أول لقاء لنا في الفترة الماضية من خلال هذا العام أو العام الماضي، ونحن الآن في وضع جديد خاصة بعد انقضاء عامين ونصف منذ تكليفنا بمهام ولاية النيل الأبيض، نحن حقيقة نعمل وفق برنامج تم طرحه بواسطة السيد رئيس الجمهورية في كافة القطاعات الإنتاجية والسياسية، الاجتماعية، الاقتصادية في كل المحاور للتنمية، وما من شك بأن حصاد العامين والنصف تم إعداده في كتيب صغير ومجلة وتم تسليم سيادته نسخة من العمل حتى تكون وثيقة ذات قيمة كبيرة جداً، ولذلك ننظر لهذه الزيارة باهتمام كبير جداً وننظر لها بتقويم وتقييم مستوى الأداء ويعتبر أكبر انفتاح إقليمي ودولي هو مطار كنانة الدولي بمرحلته الأولى، وايضاً المناشط تأتي وقف عليها وكان لسيادته التقييم والإشادة وهو أمر نفخر به، صحيح أننا لم نكمل كل المهام ولكن اطمأنينا إنو ماشين في المسار الصحيح.

*(مقاطعة) سيادة الوالي نحن لسنا في موضع الترويج.. مواصلاً؟

- لا ندعي أن كل ماتم انجازه بالولاية هو جهد خاص بالولاية، أبداً هو جهد من حساب التنمية القومية الدعم المركزي من الحكومة الاتحادية ومن ثم ما لدينا من موارد نحن في حكومة الولاية ومن موارد محلية وجهد شعبي لا ننكره بأي حال من الأحوال نظراً لتجاوب المواطنين في توصيل الكهرباء وخطوط المياه وفي بناء المستشفيات، وهذا يحسب لصالح الحكومة وأن الجهد الشعبي يلعب دوراً وركيزة أساسية في التنمية ونجد أن جهاز الأمن والمخابرات قام بتشييد استاد مدينة الجزيرة أبا الذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية وهذا يعتبر إضافة كبيرة جداً، ناهيك عما جرى في الطرق، وسيتم افتتاح مستشفى الأطفال لأن المعدات في طريقها إلينا والتي تفقدها السيد الرئيس فقط، ايضاً مستشفى المرحوم الصادق جموعة وهو مستشفى خاص للنساء والتوليد وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

* هذا الجهد جهد شعبي، فماهو الجهد الحكومي فإذا كانت الحكومة قائمة بمسؤولياتها لما اعتمدت انجازات الجهد الشعبي رصيداً لها؟

- لاحظ معي الجهد الحكومي في الصحة قمنا بتأهيل المستشفيات وفي استقطاب إسعافات موجودة الآن داخل الولاية، ايضاً مدها بعدد من مولدات الكهرباء الضخمة في أربع مستشفيات، هذا القطاع الصحي، نجد ايضاً الطرق الداخلية، وتم حفر 33 بئراً .. الحكومة الاتحادية دعمتنا في 15 بئراً، صهاريج مياه لا تقل عن 30 مابين القطينة وتندلتي وغيرها.

*في ظل هذه الانجازات يبرز السؤال أن هنالك بعض الدعاوى ترد الآن أنا لم أجدها في الولاية ولكن أجدها في بعض وسائل الإعلام تتحدث عن مذكرات تطالب بإقالتك والرئيس يطالب ببقائك، هل توجد فعلاً مذكرات تطالب بإقالتك وإن وجدت هل تتوقع أن يستجيب لها الرئيس؟

- أنا صراحة لا أريد أن أجاوب على هذا السؤال، وأنا شخصياً لم ألمسها، وأنت بيننا إن وجدتها أكتب عنها ـ وأنظر لصيحات الجماهير ونداءاتهم إبان زيارة الرئيس كانت ملموسة ولكن الأمر المحزن هو كأنهم يريدوا أن يردوا على الأخ الرئيس .

*هل صراعات الإسلاميين طالتك في النيل الأبيض؟

-لا أبداً، ليست هنالك أي صراعات، يمكن أن نقول إن الذين يروجون لهذا الأمر هم أناس انقطعت وانعدمت مصالحهم فيما كانوا يتمنون ويتوقعون، ولكنه أصبح هشيماً تزروه الرياح ورياحنا رياح انجاز.

*لكنهم من أخوانكم ايضاً؟

من هذا الجانب ومن معلوماتنا أن هناك جزءاً من هؤلاء من خارج المؤتمر الوطني، وفيهم البسيط من داخل المؤتمر وفيهم من يريد أن يلوي ذراع كاشا وفيهم من يريد أن يستفيد من وراء ذلك .

*كيف تواجه معركة المصالح والمطامح والمطامع؟

-أنا اعتبرها معركة في غير معترك! لأن الحسم عند الجماهير والقيادات التي ردت، كانت من الحريصين على البقاء في الولاية ولكن لدينا أدبيات وبرامج؛ لذلك إذا كان لديهم أي قضية مربوطة بوالٍ أو معتمد لا تثار عبر الهواء الطلق، ومن خلال وسائل الإعلام، الآن المطلوب بالمانشيت مما جاء ببعض الصحف عن مجموعة وقعت، الآن السؤال المطروح: من هي هذه المجموعة ؟وأين المذكرة التي تم توقيعها وهي في الواقع لا توجد أي مذكرة، نعم لا توجد؟

* لدينا وسائل وطرق في الإعلام أحياناً ووسائل لابتداع خطوط لتوجيه قضية ما لوجهة أخرى أنا في قراءتي الإعلامية أرى أنه لا توجد مذكرة ولا يوجد موقعين، هل تتفق معي؟

- أنا اتفق معك، ولكننا لن نسكت على هذا الادعاء، لأن به تشويش.. وتعويق لمسيرتنا وإساءات ترقى لمستوى إشانة السمعة وسنلاحق مثيري الفتن بالقانون.

*هل من الممكن أن تلاحق هذه الصحف قانونياً؟

نعم، يجب أن تخرج هذه المستندات، ليس ذلك فحسب بل توجد صحيفة أخرى الآن تواجه أكثر من ستة بلاغات ومنهجها منهج لقتل الشخصية، ولكنهم لا يعرفون أن الجبال لن تهزها العواصف.

*ما أعلنه السيد الرئيس أنك الوالي الباقي ولن يطالك التعديل.. ؟

- يمكن، هذا التقييم طبعاً متروك للأخ رئيس الجمهورية وإذا متروك للجماهير فالجماهير قالت كلمتها.

*عندما كنت بالجزيرة أبا أحسست بأنها منطقة طائفية ومنطقة ناس سيدي..إنت عندما قلت :الخشم خشمك والكلام كلام سيدي..هل المكايدة السياسية للطائفية حولتك من منهج الإسلاميين إلى طائفية سياسية؟

- أبداً.. "هذا طبعاً مثل دارجي وأنا قبل هذا مع أخوانا الصحفيين أنا قلت (أنا عبد مأمور) جات كيف؟ّ وفي ياتو سياق؟! الناس قالوا أنا بعت الميادين والساحات دا طبعاً ما كان حاصل، بل أنا من أحرص الناس على تشييد المساجد بموجب قرار رئيس الجمهورية، فقلت ليهم ده كلام متناقض وأنا ما بقدر اكسر قرار الرئيس وأنا عبد مأمور! ودي قالها الإمام المهدي.. بمعنى الأمر الجاي من رئيس الجمهورية إنو ممنوع بيعها، أما بالنسبة للخشم خشمي أنا ما أخدتها من ناحية مكايدة للطائفية".

*لكن الوضع العام بأن الحكومة عايزة توصل للسيد الصادق المهدي رسالة، وصلتها عبرك وعبر الرئيس..؟!

-أنا بالنسبة لي فهمي في المقولة دي (الخشم خشمي..) إنو اليوم المجال ما مجالي أنا، وفي فهمي إنو زيارة الرئيس للجزيرة أبا من أجل غرض سياسي، أبداً لأنه لم يزرها ووعدهم المرة السابقة بالزيارة في الدورة المدرسية.

*حقيقة أنت عملت عملاً تاريخياً في الجزيرة أبا وملّكت الناس الأراضي والبيوت والمزارع؟!

- هذا بناءً على قرار السيد رئيس الجمهورية، ومن حقهم لأنهم مواطنون سودانيون، أنا في تنفيذي للقرار أن الإمام عبد الرحمن قال: الجزيرة أبا لساكنيها، أوكي معناها ناس الجزيرة أبا ديل أصحاب الأرض، وأنا جوني مجموعة من ناس الجزيرة بيشكوا إنهم عندهم حواشات وبيوت ساكنين فيها لأكثر من مائة سنة، لكن ما في مستند يؤكد على الملكية، من حق كل شخص يكون عنده شهادة بحث من حقهم أن يملكوا وأن يعيشوا وبناءً على هذا تمت الإجراءات.

*السيد الوالي مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدأت الآن مرحلة جديدة في مسيرة العمل السياسي في السودان، هل أنت من أنصار التعددية وأنصار ألا يكون هنالك معتقل سياسي واحد؟

-نعم بالتأكيد، أنا بالتأكيد مع الحريات العامة، وبالتأكيد مع حرية الصحافة المنضبطة والنقد البناء .

*هل تسمح بالتظاهر ضدك؟

- شريطة أن يكون تظاهراً سلمياً وبدون تخريب، من حق الشعب أن يعبر وهذه قمة الديمقراطية، ولكن في مشكلة يمكن الناس الجايين للتظاهرة ديل فعلا ًعايزين يعبروا وعندهم شيء عايزين يعكسوه، ولكن بكل أسف تدخل عناصر تريد أن توقع بين هؤلاء والنظام والتخريب.

*أنت أعلى سلطة سياسية وأمنية موجودة في النيل الأبيض، على قمة الهرم، لو تقدموا لك بطلب مظاهرة سلمية هل ستوافق؟

- نعم، ما بمنعها، بخلي الأجهزة فقط تتابع خط سيرها وترعاها عشان ما يخشوا مندسين، نسمح بالتظاهر دون تخريب وبلا حرق عربات وطلمبات وتخريب لمؤسسات طبعاً هذا غير مقبول إطلاقاً، لأنها أملاك للغير، ولا اعترض إطلاقاً على التظاهرة السلمية بل أقابلهم لاستلم منهم المذكرة وحأسمح لعدد منهم بالمقابلة وأنا إن شاء الله سأرى الردود الممكن تكون.

*دكتور كاشا أيضاً السيد الرئيس ذكر مسألة مكافحة الفساد بشكل ثابت ومتزامن، والفساد يبدأ زي غسيل السلم من فوق لتحت هل اطلعت على تقارير المراجع العام الأخيرة؟! وآخر تقارير مراجعة في الولاية؟

-المراجع العام عنده تقرير 2016و2017 ،تقرير 2016 يقول إن هنالك فرق وأنت سيد العارفين، بين التجاوزات المتعلقة بالإيراد ومابين الفساد في المال الذي ذهب لمصلحة (س) من الناس، أورد المراجع العام في عام 2016 بالنسبة لولاية النيل الأبيض جملة التجاوزات مئتين وأثني عشر ألف جنيه تقريباً، منها مائة وخمسين ألف وحدات اتحادية تجاوزات وهذا ماعندنا علاقة بيها، يعني لم تخضع للدولة مستندياً، الشراء، الاجراءات المتعارف عليها، 60ألف جنيه هذه تجاوزات مالية بولاية النيل الأبيض في نفس العام، تم استرداد32 ألف جنيه من هذه التجاوزات والمتبقي 28 ألف جنيه، 2017 جملة التجاوزات 8ألف جنيه، يعني ما نشر في الدورة المدرسية خالٍ من الصحة قال: (خرفان) مع إني عايز أذكر وأنا مسؤول عن هذا أننا لم نستلم أي مبلغ من أبناء الولاية خارج السودان فقط مبلغ 10 آلاف دولار والتي أعطانا إياها الأخ حيدر بريقع، لم نتحصل ولا 1% من جملة التبرعات التي تمت بمنزل السيد الرئيس.ولم نتحصل على 5%من جملة نفرة قاعة الصداقة، أنا أريد أن اطمئنك بأنه لم يحدث فساد.

*نمشي لزيارة السيد نائب الجمهورية الكينية؟

-نحن حقيقة عندما أبلغوننا بزيارة السيد نائب رئيس الجمهورية الكينية جاءنا بتوجيه رئاسي يعني نحن ما دعيناه، لما جانا الأمر الرئاسي وأخدنا التوجيهات واستقبلناه، أنا أفتكر أن الزيارة تعكس توجهاً إفريقياً جديداً للسودان، وكينيا تلعب دوراً كبيراً جداً في المحافل السياسية الدولية بالنسبة لموقف استعداء السودان من قبل ما يسمى بالمحكمة الجنائية، وهي الآن دخلت في شراكة استراتيجية مع السودان في إطار المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وتجارياً، أنا أفتكر دي محصلة مقدرة جداً، هو جاء ووقف على مصنع كنانة باعتبار أنه أصلاً كان وزيراً للزراعة، وتم اتفاق بيننا على تبادل الزيارات وإرسال خبراء وتدريب أفرادهم من جهتنا خاصة في مجال الصناعة وأنا أعتبر هذا فأل خير وينبئ عن مصالح مشتركة بين البلدين.

*شهدنا أكثر من وفد من المستثمرين بالولاية ترى ما هو السبب وراء هذه الوفود؟

- لو تذكر عندما جئنا بالطيران الشراعي من أوروبا والناس كانوا يفتكروا أنها نوع من الرفاهية ولكن كنا نريد أن نروج لهذا الطيران من خلال الميديا العالمية لما يسمى بال(white Nile state) وهذا بشهادة أخونا شريف الذي أتى مع الوفد الأسباني، أما بالنسبة للماليزيين بيننا علاقات مشتركة وجونا بخارطة واضحة المعالم ودخلنا معهم في كافة المجالات الزراعة، التجارة ،الاستثمار،المنشآت، وبالنسبة لباقي الدول كانت المسألة كترويج.. وأن السودان صبر عدداً من السنين ولكي تكون هذه بداية انطلاقة جديدة.لخلق واقع استثماري جديد .

*إذاً أنت في النيل الأبيض قد استعديت استعداداً كاملاً ل2020 واختيار ترشيح الرئيس؟

- نعم وتم ذلك بالإنجاز وتنفيذ برنامج الرئيس، ففي الجزيرة أبا نرى القبول في توجيهات الرئيس بإمداد الماء والكهرباء، وما يجري الآن من عمل إذا سار بالخطة المطلوبة نحن جاهزون ل 2020 بترشيح الرئيس البشير إن شاء الله .

*رسالة أخيرة لخصومك؟!

- أنا ليس لي خصوم بل هم أرادوا أن يخاصموني من غير وجه حق.. وهم كلهم ثلاثة أربعة أشخاص، لأغراضهم أو تقدر تقول لأجندتهم الشخصية ولاداعي لذكرهم، ونحن ما عندنا عداء لأي زول .وأنا مع سيادة حكم القانون خاصة حول ما أثير في الأيام السابقة والقضية ليست قضية كاشا ولكن مصالح تم تحديدها والتعامل على ضوئها.

*شكراً لك سيادة الوالي وكل ما نتمناه أن نكون عوناً لك لا عوناً عليك، في سبيل نهضة ونماء النيل الأبيض وإنسانها.

- اتمنى من الأخوة الإعلاميين ألا يأخذوا أي شيء من غير تحري الحقيقة، ومرحباً بهم في أي وقت، وأشكر جريدة "الجريدة" على حرصها في متابعتنا ومراقبتنا ومشاركتنا الهم الوطني..

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