ظهور مرض الكوليرا في منطقة طور وارتفاع الاصابات بمحلية نيرتتي



07:47 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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توفي شخص بالاسهال المائي الحاد المشتبه بأنه كوليرا بمنطقة طور القريبة من نيرتتي في أول ظهور لهذه الحالات بتلك المنطقة. وقال ناشط في العمل الطوعي لراديو دبنقا من طور إن (5) حالات إصابة جديدة من طور تم نقلها أمس إلى مركز عزل مستشفى نيرتيي بينما جرى نقل (2) آخرين من المعسكر الشمالي بنيرتتي لذات المركز. وقال إن جملة الحالات المحجوزة الآن بمركز نيرتتي للعزل الطبي وصل حتى أمس إلى (8 ) حالات إصابة يشتبه بأنها كوليرا.

ومن جهة ثانية أعلن نشطاء في العمل الطوعي بمناطق غرب جبل مرة عن ظهور (5) حالات إصابة جديدة بالاسهالات المشتبه بانها كوليرا جرى نقلها لمركزي كويلاء و مارا بولاية وسط دارفور. وقال ناشط في العمل الطوعي إن مركز عزل كويلاء سجل يوم أمس حالتي إصابة جديدة بالاسهالات ليصل بذلك جملة الحالات المحجوزة بالمركز حتي أمس إلى (9 ) حالات إصابة.

وأوضح أن مركز عزل مارا سجل يوم أمس (3)حالات إصابة جديدة ليصل بذلك جملة العدد الحالات المحجوزة بالمركز الى (11 )حالة إصابة يشتبه بأنها كوليرا..