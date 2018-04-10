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طلب لاستدعائه حول أسعار السكر والذرة وزير المالية يُطلع البرلمان على التحديات التي تواجه الاقتصاد

10-04-2018, 06:09 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1791

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طلب لاستدعائه حول أسعار السكر والذرة وزير المالية يُطلع البرلمان على التحديات التي تواجه الاقتصاد

    06:09 PM April, 10 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    البرلمان: صابر حامد

    دفع عضو البرلمان محمود عبد الجبار بطلب لرئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء وزير المالية محمد عثمان الركابي بالبرلمان لمساءلته حول أسباب ارتفاع أسعار السكر والذرة، ويقدم الوزير بياناً للبرلمان في جلسة اليوم "الثلاثاء" حول القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد والحلول الموضوعية للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

    وقال عبد الجبار في طلبه الذي تحصلت "الصيحة" على نسخة منه، إن سعر جوال السكر ارتفع إلى "1300" جنيه بالرغم من أن تكلفة إنتاج السكر المحلي لا تتجاوز الـ"700" جنيه، والمستورد إلى أن يصل ميناء بوتسودان لا تتجاوز تكلفته الـ"350" دولارا أمريكياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الذرة لحد وصفه بـ"المخيف"، وتساءل البرلماني عن أسباب ارتفاع أسعار الذرة ودور محفظة دور العاملين في تخفيض أسعار الذرة، ودور وزارة المالية في ضبط الأسعار، وتابع: "لماذا لا تجعل الوزارة مخزوناً استراتيجياً من السكر يُستخرج لمقابلة جشع التجار؟"، ووفقاً لجدول أعمال البرلمان الذي تحصلت عليه "الصيحة"، يقدم محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر بياناً حول أداء البنك والجهاز المصرفي خلال العام الماضي 2017م، بينما يقدم وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوض بياناً للبرلمان في جلسة غد "الأربعاء" حول الأوضاع الأمنية بالبلاد.
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