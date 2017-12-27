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طعن من تحالف المحامين الي رئيس القضاء غدا

27-12-2017, 11:12 PM

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طعن من تحالف المحامين الي رئيس القضاء غدا

    11:12 PM December, 27 2017

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    يدفع تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانيين صباح غدا الخميس بطعن دستوري الي رئيس القضاء احتجاجا علي استبدال قائمة مرشحي التحالف من الرقم (١ الي٢٠) لمجلس النقابة والرقم واحد لمرشح منصب النقيب الذي ناله المحامي علي قيلوب وقال عضو التحالف المحامي فرح محمظ فرح سجلنا قائمة صباح اليوم الي لجنة الانتخابات بالارقام من واحد الي عشرين لكننا تفاجأنا عند نشر الكشوفات المبدئية للمرشحين تم استبدال اسم مرشحنا علي قيلوب من الرقم واحد ونشر مرشح المؤتمر الوطني مكانه وذات الامر تم مع قائمة مجلس النقابة واوضح فرح انهم تقدموا بطعن الي لجنة الطعون بشأن ترتيب قائمة المرشحين لمجلس النقابة باعتبار اننا اول من سجل لكن اللجنة رفضت الطعن وبررت ان ما تم ليس فيه مخالفة الي لائحة الانتخابات وقال فرح ان هذا الموقف يدل علي عدم حيادية اللجنة العليا للانتخابات واشار فرح الي انهم سيصعدوا قضيتهم الي رئيس القضاء باعتبار انه الذي شكل اللجنة بناء طلب نقابة المحاميين
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