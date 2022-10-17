طالب يقتل زميله بسبب (صحن)

شهدت مدينة ربك عند العاشرة من صباح اليوم حادث مقتل طالب بمعهد ود الرضى الحرفى ، على يد شاب من خارج المعهد وبحسب شهود عيان أن نقاشا احتدم حول احقية كل طرف ب(صحن) الافطار ليقوم الجانى بتسديد طعنة للطالب فى الجهة اليمنى من الصدر ، اودت بحياته فى الحال، ليلوذ بالفرار وقادت يقظة قوات الشرطة لالقاء القبض عليه وتدوين بلاغ فى مواجهته تحت المادة [ 130] بقسم شرطة ربك التى باشرت تحرياتها حول الحادث ، وتم نقل جثمان المجنى عليه لمشرحة مستشفى ربك .
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