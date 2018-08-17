طالب من الشرق يتفوق في امتحان الدخول لجامعة كمبردج

محمد علي ـ لندن أحرز الطالب محمد عبدالله إبراهيم معلم من أكاديمية بيملكو بلندن نتيجة متفوقة بأربع نجوم في امتحان شهادة "الإيه ليفل"، وقد حاز تفوقه على اعجاب الكثيرين من كل الجنسيات الذين أرسلوا له ألاف رسائل التهنئة والاعجاب عن طريق تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وقد تم قبول محمد في جامعة كمبردج المعروفة لدراسة هندسة الطيران وهو من الطلاب المتميزين. ويسر رابطة أبناء الشرق ببريطانيا وايرلندا أن تتقدم له ولأسرته بالتهنئة الحارة وتتمنى له مستقبلاً مشرقاً في المساق الذي اختاره ومزيداً من التفوق إن شاء الله.
أولاً التهنئة لهذا الطالب النجيب وأمناتنا له بمزيد من التفوق.
ثانياً كلمة عتاب لكاتب هذا الخبر فهذا الخبر يفترض أنه عن طالب سوداني وليس فقط من 'الشرق'' فلو كان تفوقه داخل السودان لجاز القول بأنه طالب من الشرق فقط لتحديد المنطقة لكن خارج السودان يفترض أن تذوب القبلية فيصبح هو تفوق لسودانيي من السودان.
ولم يتكرم صاحب الخبر الممعن في عنصريته بأي إشارة للسودان في خبره كله ولا عنوانه حتى بل إستعمل نظرته الضيقة في كل خبره. وقد يرجع هذا لقلة الخبرة الإعلامية وكيفية الصياغة الخبرية أو لدواعي التجذر في العصبية أو أن يكون الحدث فريداً أو غير متوقعاً أبداً من أبناء الإقليم محور الخبر.
وقد إلتحق بالجامعات العريقة العديد من السودانيين من أبناء الأقاليم الأخري ولم يعرفوا إلا بهويتهم السودانية ففخر بهم الوطن كله وتفاخر بهم كل سوداني.
لذا يا أخي أعدل في مقالك وأصلح نظرتك الضيقة ودع الوطن كله وجميع أبناءه يفرحون به ومعه وليس فقط فئة أو إقليماً.
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