ضيوف ليفربول يشيدون بالعروض السودانية



10:44 PM June, 05 2018 سودانيز اون لاين

نور الدين مدني-الخرطوم-السودان

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سدني : نورالدين مدني



إستمتع ضيوف الجمعية السودانية في ليفربول ، ان ستانلي عضو البرلمان بولاية نيوثاوس ، وتشارلز شماعضو مجلس ليفربول وكمال الدبوسي رئيس مركز مصادر المهاجرين بغرب سدني، وكارول نورث 2GLFسكرتيرة راديو

والأستاذ نبيل أديب المحامي . بالعروض السودانية التي أدينها شابات الجمعية عقب الإفطار الجماعي بصالة لورينا يوم الاحد الماضي الموافق التاسع عشر من رمضان، وتحدث إنابة عنهم كمال الدبوسي مشيداً بهذه العروض السودانية وبالنشاط المجتمعي الذي يربط الشباب بتراثهم الخاص ويعمق العلاقات مع الاخرين في محيطهم الأسترالي.

