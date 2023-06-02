ضغوط أمريكية لطرد فاغنر من السودان

قالت صحيفة”ناشيونال” الأمريكية إنّ الولايات المتحدة تزيد من الضغط على حلفائها في الشرق الأوسط لإقناع كلّ من السودان وليبيا الغارقتين في الفوضى إلى طرد مجموعة فاغنر الروسية من أراضيها.
وكشفت الصحيفة بحسب اليوم التالي الصادرة، الأثنين، أنّه وفقًا لأكثر من عشرة من المسؤولين الليبيين والسودانيين والمصريين، طلبوا عدم الشف عن هويتهم، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل منذ شهور مع القوى الإقليمية مصر والإمارات العربية المتحدة للضغط على القادة العسكريين في السودان وليبيا لإنهاء علاقاتهم مع مجموعة فاغنر.
وقال مسؤول حكومي مصري كبير للصحيفة له معرفة مباشرة بالمحادثات إنّ مجموعة فاغنر تذكر في قمة كل واجتماع مع المسؤوليين الأمريكيين.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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