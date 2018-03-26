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ضبط مأذون مزيف ببحري يستخرج قسائم الزواج

26-03-2018, 05:22 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1766

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ضبط مأذون مزيف ببحري يستخرج قسائم الزواج

    05:22 PM March, 26 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: طيبة بشير

    ألقت شرطة بحري شرق أمس القبض على مأذون شرعي مزيف يقوم بتزويج المواطنين دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة ويستخرج قسائم زواج مزورة.

    وكان أحد الأزواج قد اختلف مع زوجته وتقدم بدعوى للمحكمة الشرعية لإعادة الزوجة إلى بيت الطاعة، وأثناء ذلك طلب القاضي من الزوج إحضار القسيمة، وعند إحضارها اتضح للمحكمة أنها مزورة ووجهت المحكمة بفتح بلاغ في مواجهة الزوج الذي أقر اثناء التحري بأن القسيمة حررها له المأذون الذي قام بعقد قرانهم وأحضره بنفسه بعد أن أرشده إليه بعض الأشخاص لمعرفتهم أنه مأذون شرعي، ولم يكن يعلم بغير ذلك، وقام الزوج بإرشاد الشرطة إلى المأذون التي أوقفت المأذون والزوج والشاهد الذي شهد على الزواج .
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