ضبط لحوم حمير و حصين تستخدم في الأقاشي بالخرطوم

أطلقت شرطة الخرطوم أضخم حملة من نوعها استهدفت مناطق الهشاشة الأمنية بالولاية والمناطق المصدّرة للجريمة.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إنّ الحملة بدأت بمحليتي أمبدة وكرري في أمدرمان، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم”الكيري” تبيّن أنّها عبارة عن لحوم”حمير وحصين نافقة” تستخدم في صناعة الأقاشي والشاورما.
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