ضبط عصابة تهريب بشر تخفي (177) أجنبياً بشرق النيل



07:00 PM March, 05 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخرلحظة

ضبطت الشرطة أمس، عصابة لتهريب البشر، تخفي (177) أجنبياً بينهم (27) فتاة، تم إخفاؤهم لأكثر من (21) يوماً في منطقة علوان بشرق النيل بولاية الخرطوم، توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد،وفتحت الشرطة بلاغاً تحت المواد 65 من القانون الجنائي و7/8 الاتجار بالبشر والمادة 30 جوازات في مواجهة المتهمين بنيابة أمن الدولة ،وأكد مدير شرطة الولاية الخرطوم اللواء حقوقي إبراهيم عبدالرحيم، أن الضبطية تأتي ضمن تنفيذ الخطط المنعية لشرطة الولاية وتأمين منطقة سهل البطانة الذي تحده ست ولايات من مختلف الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة العامة،وقالت الشرطة إنه في إطار حملات شرطة محلية شرق النيل الراتبة والاستثنائية لتمشيط منطقة البطانة، وإنفاذاً لمخرجات ملتقى سهل البطانة السنوي بمكافحة عمليات التهريب.والإتجار بالبشر.



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