ضبط شبكة إجرامية يتبع أفرادها لإحدى القوات النظامية في الخرطوم

داهمت شعبة عمليات فرعية أم بدة الفيدرالية منزل بأم بدة الـ”34″ يتبع لشبكة إجرامية بزعامة امرأة تقود شبكة مكونة من أفراد يتبعون لإحدى القوات النظامية، وتمكنت القوة من ضبط 850 حبة ترامادول وعدد واحد سلاح ناري طبنجة “استار” و43 طلقة ومبلغ 370 ألف جنيه.
وأكد مصدر شرطي في حديثه لـ(التيار) أنه بعد توفر المعلومات عن وجود الشبكة التي تقوم بتجارة المخدرات تم رصد المعلومة ومداهمة المنزل بواسطة أمر تفتيش صادر من النيابة أمس الأول
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