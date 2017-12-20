ضبط سلع فاسدة بالنيل الازرق ومصنع عشوائي بأمبدة لتصنيع ادوية ومستحضرات صيدلانية

09:51 PM December, 20 2017 سودانيز اون لاين

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الخرطوم:الايام

ضبطت فرعية المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك بولاية الازرق كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية بجانب كمية اخري من مستحضرات التجميل وحبوب التسمين وذلك من خلال حملات تفتيشية استهدفت عدد من الاسواق بمحلية الروصيرص. واكد يوسف عوج الدرب مدير الفرع المكلف ان الحملات ستتواصل لضبط المخالفات ويصاحب ذلك حملات توعوية وتثقيفية لتمليك المواطنين والمستهلكين السبل الكفيلة للتعرف علي صلاحية المواد والسلع الاستهلاكية. وناشد يوسف كافة الجهات والمسئولين للتعاون والمساهمة في نشر مفهوم المواصفات والتقييس وطالب بأهمية قيام حملات اعلامية تستهدف المستهلكين علي وجه الخصوص. وفي العاصمة الخرطوم أسفرت حملة مشتركة نفذتها مباحث حماية المستهلك و المجلس القومي للأدوية و السموم امس عن ضبط مصنع عشوائي بمحلية امبدة لتصنيع مستحضرات صيدلانية معدة للاستهلاك البشري.وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده و ذلك لمخالفته قانون الأدوية و السموم، و التي تتمثل في أن المصنع غير مرخص له بالعمل و تصنيع المستحضرات الصيدلانية.واوضح المجلس القومى للادوية والسموم في تصريح صحفي أن المستحضرات المضبوطة تحمل أسماء تجارية مماثلة لمستحضرات صيدلانية مسجلة بالمجلس القومي للأدوية و السموم إلى جانب صناعة و تعبئة و تخزين المستحضرات في بيئة تفتقر لأدنى متطلبات النظافة و السلامة إضافة إلى أن المستحضرات المضبوطة يتم الترويج لها لعلاج السرطان و القوب و الضعف الجنسي و آلام العظام و تساقط الشعر و تقوية المناعة كما تم ضبط مخزنين لتخزين المواد الخام و مواد التعبئة و الكميات التي يتم إنتاجها بالمصنع. ويتم تصنيع تلك المستحضرات عن طريق مزج زيت الطعام مع منكهات اصطناعية و ألوان صناعية ومعظم المواد المستخدمة في صناعة المستحضرات منتهية الصلاحية و يتم تعبئتها في عبوات و صناديق توحي بصناعة المستحضر في دولة مجاورة كما تم ضبط مواد كيميائية حارقة ومسرطنة ( الفورمالديهايد ) يتم استخدامها في تصنيع المستحضرات |Articles |News |مقالات |بيانات