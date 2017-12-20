كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:55 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

ضبط سلع فاسدة بالنيل الازرق ومصنع عشوائي بأمبدة لتصنيع ادوية ومستحضرات صيدلانية

20-12-2017, 09:51 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ضبط سلع فاسدة بالنيل الازرق ومصنع عشوائي بأمبدة لتصنيع ادوية ومستحضرات صيدلانية

    09:51 PM December, 20 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الخرطوم:الايام
    ضبطت فرعية المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك بولاية الازرق كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية بجانب كمية اخري من مستحضرات التجميل وحبوب التسمين وذلك من خلال حملات تفتيشية استهدفت عدد من الاسواق بمحلية الروصيرص. واكد يوسف عوج الدرب مدير الفرع المكلف ان الحملات ستتواصل لضبط المخالفات ويصاحب ذلك حملات توعوية وتثقيفية لتمليك المواطنين والمستهلكين السبل الكفيلة للتعرف علي صلاحية المواد والسلع الاستهلاكية. وناشد يوسف كافة الجهات والمسئولين للتعاون والمساهمة في نشر مفهوم المواصفات والتقييس وطالب بأهمية قيام حملات اعلامية تستهدف المستهلكين علي وجه الخصوص. وفي العاصمة الخرطوم أسفرت حملة مشتركة نفذتها مباحث حماية المستهلك و المجلس القومي للأدوية و السموم امس عن ضبط مصنع عشوائي بمحلية امبدة لتصنيع مستحضرات صيدلانية معدة للاستهلاك البشري.وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده و ذلك لمخالفته قانون الأدوية و السموم، و التي تتمثل في أن المصنع غير مرخص له بالعمل و تصنيع المستحضرات الصيدلانية.واوضح المجلس القومى للادوية والسموم في تصريح صحفي أن المستحضرات المضبوطة تحمل أسماء تجارية مماثلة لمستحضرات صيدلانية مسجلة بالمجلس القومي للأدوية و السموم إلى جانب صناعة و تعبئة و تخزين المستحضرات في بيئة تفتقر لأدنى متطلبات النظافة و السلامة إضافة إلى أن المستحضرات المضبوطة يتم الترويج لها لعلاج السرطان و القوب و الضعف الجنسي و آلام العظام و تساقط الشعر و تقوية المناعة كما تم ضبط مخزنين لتخزين المواد الخام و مواد التعبئة و الكميات التي يتم إنتاجها بالمصنع. ويتم تصنيع تلك المستحضرات عن طريق مزج زيت الطعام مع منكهات اصطناعية و ألوان صناعية ومعظم المواد المستخدمة في صناعة المستحضرات منتهية الصلاحية و يتم تعبئتها في عبوات و صناديق توحي بصناعة المستحضر في دولة مجاورة كما تم ضبط مواد كيميائية حارقة ومسرطنة ( الفورمالديهايد ) يتم استخدامها في تصنيع المستحضرات
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de