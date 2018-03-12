ضبط سبائك ذهب داخل حذاء امرأة بمطار الخرطوم



06:43 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: مي على آدم

تمكنت سلطات أمن الطيران بشركة مطار الخرطوم الدولي صباح أمس من إحباط محاولة تهريب أربع سبائك ذهب داخل حذاء راكبة كانت في طريقها لمغادرة البلادعلي متن طائرة الخطوط الجوية الاثيوبية المتجهة الى أديس أبابا في طريقها الي دولة الهند حيث تنبهت ضابطة الأمن مدينة علي محمد بحاستها الأمنية إلى حركة الراكبة وهي داخل غرفة السلامة مما اضطرها إلى إعادة تفتيشها مرة أخرى لتضبط معها أربع سبائك ذهبية وتم تسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص، وأشاد المدير العام للشركة عصام أحمد محمد بمجهودات الإدارة وتمكنها من ضبط الراكبة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، مؤكداً أن الإدارة ستظل عيناً ساهرة على أمن وسلامة الاقتصاد الوطني.