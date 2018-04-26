

08:34 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عبد الهادي عيسى



أوقفت مباحث شرطة محلية شرق النيل عصابة مكونة من ستة أجانب ثلاثة منهم سوريون وثلاثة عراقيين يقومون بتوزيع عملات أجنبية (دولار) تم تزييفها بلبنان وتهريبها إلى السودان عبر المطار داخل طلمبات غاطسة مجوفة من الداخل.



وتمت أمس مداهمة العصابة التي تمتلك مشروعاً للاستزراع السمكي "أحواض أسماك" بمنطقة العسيلات في محلية شرق النيل بمتابعة لصيقة من معتمد المحلية عبد الله الجيلي محمد الجاك، ومدير شرطة محلية شرق النيل العميد شرطة صلاح حسن الطيب، وتم ضبط مبلغ (15,300) دولار مزيفة بحوزة العصابة.



وأقر رئيس العصابة "سوري الجنسية" بارتكابه الجريمة مشيراص إلى أن العملات يتم تزييفها بالخارج وتدخل داخل طلمبات غاطسة يوضع مبلغ (20,000) دولار في كل واحدة، مبيناً أنهم يقومون باستيراد طلمبتين في طرد واحد في كل فترة، مشيراً إلى أن الطرد يتم إرساله عن طريق وكالات شحن، حيث يتم استلامها عبر العصابة ليتم بعد ذلك خلطها بعملات حقيقية بعد أن يقوموا بتعديل الشريط المائي للعملات المزيفة عبر الأحبار والأصباغ وأقلام التلوين.



وضبطت مباحث شرق النيل جميع الأجهزة والطلمبات، واكتشفت أن أفراد العصابة يسكنون شققاً فارهة في أحياء المنشية وحلة كوكو ويمتلكون عربتين "استايريكس".