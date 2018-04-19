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ضبط (12) كيلوجرام من بروميد البوتاسيوم المسرطن بأم درمان

19-04-2018, 08:49 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1824

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ضبط (12) كيلوجرام من بروميد البوتاسيوم المسرطن بأم درمان

    08:49 PM April, 19 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: طيبة بشير

    تمكنت مباحث أمن المجتمع من ضبط أكثر من (12) كيلو من مادة بروميد البوتاسيوم المسرطنة التي تستخدم في صناعة الخبز بمنطقة أم درمان تقدر قيمتها بحوالي مليون جنيه. وألقت الشرطة القبض على "3" متهمين يباشرون عمليات البيع والشراء.

    وكشف رئيس شعبة المباحث بأمن المجتمع، النقيب شرطة عبد الله محمد علي، في تصريح صحفي أمس، أنهم بناءً على معلومات توفرت لفرعية أم درمان عن وجود أشخاص يتعاملون في مادة بروميد البوتاسيوم بالمنطقة، شكلوا فريقًا بقيادة الملازم أول شرطة أحمد بابكر خططوا لمبايعة وهمية مع المتهمين وتمكن التيم خلالها من القبض علي المتهم الأول صاحب البضاعة والمتهمين الثاني والثالث (الوسطاء) فضلًا عن ضبط (5) كيلوجرامات أثناء المبايعة. وقال "عند التحري مع المتهمين أرشدوا إلى مخزن بمنطقة الركابية بأم درمان عثرت فيه القوة على (2,5) كيلوجرام معدة للتوزيع" وأضاف " وكذلك بتفتيش منزل المتهم الأول عثر على (5) كيلوجرامات أخرى من المادة معبأة داخل أكياس" مبينًا أنهم فتحوا بلاغًا تحت المادة (3) الفقرة (أ) من قانون مكافحة بروميد البوتاسيوم لولاية الخرطوم في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة مؤكداً حرص إدارة أمن المجتمع على ضبط المتلاعبين بأمن وصحة المواطنين.
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