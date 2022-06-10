ضباط بحركة مسلّحة ينهبون مخزنًا للزيوت

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2022, 01:16 PM

صحيفة الانتباهة
<aصحيفة الانتباهة
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 666

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
ضباط بحركة مسلّحة ينهبون مخزنًا للزيوت

    12:16 PM October, 06 2022

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    تمكّنت قوات إدارة العمليات الفيدرالية من القبض على ضباط بإحدى الحركات المسلّحة، نهبوا مخزنًا للزيوت بدنقلا.

    وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة، الخميس، عن القبض على الشبكة الإجرامية المكوّنة من 4 أشخاص يرتدون زي إحدى الحركات المسلّحة ويتزّعمها ضابطان أحدهما مقدّم والآخر برتبة ملازم أول، ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدسات.

    وقالت الصحيفة إنّ الشبكة الإجرامية قامت باقتحام مسلح لأضخم مخزن لزيوت المحركات بمدينة دنقلا بالشمالية، ونبهت إلى أنّ الشبكة استولت على كميات من الزيوت بقيمة 75 مليار جنيه.

    وضبط الفيدرالية المتهمين على متن عربة ميتسوبيشي واستردت المسروقات وتمّ حجز الأسلحة



    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • تظاهرة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • الرجال الذين أثبتوا خطأ أينشتاين
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م
  • انتقادات واسعة لبطء تنفيذ السلام ومناوي يدعو البرهان وحميدتي لتجهيز قوات نظامية للمشاركة في حماية ا
  • الاتكاء على اصول المذاهب الأربعة ليس بالأمر الصائب .. صالح المغامسي
  • البنت السورية والقاضي الامريكي
  • توقيف حسين خوجلي على خلفية بلاغ من أمجد فريد
  • بالله محاكمة انقلاب 1989 ..طلعت بلاغ كيدي من شيوعي؟؟!
  • ليل الثورة طويل طولاً يجنن يا شيخنا !


    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • الكرت الأخير ..! كتبه هيثم الفضل
  • ابوبكر عبدالرازق أحد قيادات المؤتمر الشعبي في تصريحات ولقاء تلفزيوني كتبه نضال عبدالوهاب
  • هل السياسة حرفة؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • إطلاق سراح وزير مالية البشير، هل هو نقطة البدابة لتحقيق مطالب حركة النهضة الإسلامية ؟
  • واحة الجقدول!! كتبه الأمين مصطفى
  • الشبكة طاشة.. الكهربا قاطعة..الموتر بايظ كتبه د.أمل الكردفاني
  • الشعبُ القويُ والحاضنةُ الصابرةُ صناعُ النصرِ وأصحابُ الفضلِ كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • دولة أم دفسو؟!.. كتبه عادل هلال
  • صلاح غريبة يكتب : في ذكرى اليوم العالمي للمعلم ....!
  • عودة أيلا .. والدفاتر القديمة.! كتبه الطيب الزين























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de