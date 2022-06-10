ضباط بحركة مسلّحة ينهبون مخزنًا للزيوت

تمكّنت قوات إدارة العمليات الفيدرالية من القبض على ضباط بإحدى الحركات المسلّحة، نهبوا مخزنًا للزيوت بدنقلا.
وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة، الخميس، عن القبض على الشبكة الإجرامية المكوّنة من 4 أشخاص يرتدون زي إحدى الحركات المسلّحة ويتزّعمها ضابطان أحدهما مقدّم والآخر برتبة ملازم أول، ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدسات.
وقالت الصحيفة إنّ الشبكة الإجرامية قامت باقتحام مسلح لأضخم مخزن لزيوت المحركات بمدينة دنقلا بالشمالية، ونبهت إلى أنّ الشبكة استولت على كميات من الزيوت بقيمة 75 مليار جنيه.
وضبط الفيدرالية المتهمين على متن عربة ميتسوبيشي واستردت المسروقات وتمّ حجز الأسلحة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
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