صلاح مناع يصف حميدتي بالشجاعة

قال صلاح مناع القيادي بقوى الحرية والتغيير، إنه رغم اختلافه الكبير مع قائد الدعم السريع قبل الانقلاب بعد تحالفه مع اعتصام الموز وتعمق ذلك بعد الانقلاب ، ولكن الاعتراف بالانقلاب والاعتذار الذي قدمه اليوم للشعب السوداني، خير دليل على شجاعته والاعتراف بالذنب فضيلة.
وكتب مناع في تويتر قائلا: اتمنى ان يكون البرهان شجاعا ويعترف بالخطاء ويتحمل المسؤولية
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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