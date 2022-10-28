صلاح مناع: وجدي صالح معتقل بأمر من قائد الجيش

قال عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع أن السلطة الإنقلابيه تعتقل وجدي صالح وعبد الله سليمان علي ذمة بلاغ مشطوب ؟؟؟وعندما سأل النائب العام ماهر سعيد قال له هناك بلاغ آخر حق خاص لشركة القارص !!! ما دخل وجدي و عبد الله ؟ هل كان أحدهم موظف في الشركة ؟ ما دخل لجنة إبراهيم جابر بالحق الخاص ؟ وجدي معتقل بأمر من قائد الجيش.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 28 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة