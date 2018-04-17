صلاح عبد الله قوش: سنكون بالمرصاد لأي انحرافات



09:59 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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مليط ـــ الخرطوم

قال الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش)، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أمس، إن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لأي انحرافات، وستضرب عليها بيد من حديد، وإن المعيار الحقيقي في التقدم هو الكفاءة ونظافة اليد واللسان.

وأكد قوش خلال مخاطبته الفعاليات السياسية والجماهيرية في محلية مليط بشمال دارفور، بعد افتتاح مباني الجهاز، أمس (الاثنين)، أكد أن الأمن بحاجة إلى الانضباط والسيطرة على التفلت وعلى ضعاف النفوس، الذين ينتهكون أعراض الناس وممتلكاتهم.

وأشار إلى استمرارية الدولة في عملية جمع السلاح بالبلاد، مبيناً أن قضية دارفور تم تداولها والمزايدة بها للنيل من استقلال السودان ووحدته.