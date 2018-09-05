صديق يوسف ..لا مخرج من اﻻزمات الا باقصاء النظام والاطاحة به

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05-09-2018, 07:13 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 723

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صديق يوسف ..لا مخرج من اﻻزمات الا باقصاء النظام والاطاحة به

    07:13 PM September, 05 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    شدد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف على ضرورة اعلان البنوك افلاسها
    واستدرك الحكومة بحكم القانون تعارض استمرار البنوك وتعارض إعلان افلاسها.
    وارجع في الوقت ذاته تدهور الاوضاع المعيشية في البلاد و معاناة المواطنين، إلى ميزانية العام 2018 و التي رفعت فيها سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى29 جنيها أي خمسة أضعاف، ما ضاعف اسعار البضائع المستورة وغير المستوردة لإرتباطها بمدخلات الإنتاج.
    واوضح ان اسعار البذور و المبيدات الحشرية و التراكتورات و المعدات الزراعية قد تضاعفت ثلاث مرات بجانب مدخلات الإنتاج الصناعية ما ادى لزيادة اسعار المنتجات المحلية لثلاث اضعاف لارتباطها بالأزمة المالية للنظام لقلة الصادرات مقارنة بالواردات،ونتج عن ذلك ندرة في العملات الصعبة وارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه وتضاعفه اكثر من مرتين في اقل من ستة اشهر منذ اعلان الميزانية، وهذا الشح في العملات الصعبة أدى لإنهيار الإقتصاد الوطني وفقدان الثقة في الحكومة وفي البنوك الامر الذي دفع كثيرون لسحب اموالهم من البنوك وشراء الدولارات واشار لامتناع التجار عن توريد اموالهم في البنوك لتتفاقم الازمة التي وصلت حد عدم توفر السيولة بالبنوك.
    ونبه صديق الى ان الأزمة الإقتصادية قادت لأزمة الموارد البترولية و خاصة الجازولين
    لافتاً إلى ان ندرة الجازولين ادت لفقدان كميات كبيرة من المحاصيل المزروعة ونفوق الاف الرؤوس من الثروة الحيوانية بسبب العطش لعدم كفاية المياه للإنسان و الحيوان ،فضلا عن تسببها في زيادة تعريفة المواصلات ومن جهة قال ان إستيراد القمح يحتاج لعملات صعبة و انعدامها أدى لأزمة الخبز ،ما ضاعف من معاناة المواطن واشار صديق لتجدد ازمة الدواء والتعليم وعدم تمكن الاسر من سداد الرسوم الدراسية.وتابع كل هذه المشكلات حدثت في ظرف 6 اشهر وزاد الجنيه اصبح لا يساوي شيئا في ظل الوضع المتأزم والدمار الإقتصادي و المجاعة .واكد على ضرورة إقصاء النظام و الإطاحة به ، ليعيش الشعب السوداني بكرامة،وطالب صديق بتنظيم الصفوف وتسير المظاهرات و الإحتجاجات لإسقاط النظام".
    واكد يوسف ان النظام قد افسد علاقته مع الدول المانحة ونوه الى وصول مديونية الحكومة الى 50مليار دولار ولم تسددها بل توصلت من اجل ذلك للتعاون مع الدائنين والمانحين ومع ذلك تروج لطرد المنظمات وتتهمها بالتجسس والتخابر رغما عن دعم المنظمات لمناطق الحروب والنزاعات .
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