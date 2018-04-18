صديق يوسف: الهدف من صياغة الدستور الدائم هو تمديد دورة رئيس الجمهورية والمجلس الوطني لخمس اعوام قاد



09:12 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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رابط مختصر صديق يوسف: الهدف من صياغة الدستور الدائم هو تمديد دورة رئيس الجمهورية والمجلس الوطني لخمس اعوام قادمة

قال صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنقا إن الهدف من صياغة ما تسميه الحكومة بالدستور الدائم هو تقنين القوانين المقيدة للحربات وتمديد دورة رئيس الجمهورية والمجلس الوطني لخمس اعوام قادمة .وأوضح صديق لراديو دبنقا إن الحكومة تهدف لإعادة صياغة وثيقة الحقوق في الدستور الحالي والتي تكفل حقوق الإنسان موضحاً إن القوانين والممارسات الحكومية لا تواءم مع وثيقة الحقوق ودعا للتعجيل بأسقاط النظام وقطع الطريق امام تخريبه للحياة السياسية والاقتصادية .