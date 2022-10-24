صدور قرار بإغلاق كباري العاصمة والطرق المؤدية لقيادة الجيش

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10-24-2022, 09:06 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 02-06-2015
مجموع المشاركات: 2134

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صدور قرار بإغلاق كباري العاصمة والطرق المؤدية لقيادة الجيش


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 23 2022
  • زيادة جديدة في خدمة الإنترنت- اصبحنا بقدرة هؤلاء فقراء
  • من سيخلف السيسي هل جمال مبارك كما تريد الامارات ام احد قادة الجيش كما تريد السعودية ام المدنيين كما
  • الفساد في أراضي ولاية الجزيرة .. ما زال العرض مستمراً ! 2-3
  • Guyana فتحت بترول تقيل وشغل وهجرة ودينيرو هبطرش
  • درس بليغ وعميق في التنمية من مزارع في القضارف علي أيام الإستعمار
  • ريشي سوناك يتصدر السباق نحو رئاسة الوزراء في بريطانيا وبوريس جونسون يلاحقه
  • مناوي: لا توجد معايير أساساً لتحديد قوى الثورة، ويوجد استهبال فقط (حوار) حوار : عباس محمد إبراهيم
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢م
  • زهير السراج .. تآمر مصري لطمس التراث النوبي
  • رساله الى الغائبين فى سودانيز اون لاين
  • رحيل الصحافي الجنوبي وليم ايزاكيال له الخلاص بالامجاد السموية
  • مبارك أردول، خبيرا استراتيجياً!
  • د. القراي ناصحا الطاهر ساتي: لا تكن كالببغاء عقله في أذنيه!!

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 23 2022

  • الانتخابات الاسرائيلية تعكس مدى تطرف دولة الاحتلال كتبه سري القدوة
  • صلاح غريبة يكتب : الإعلام الانمائي ودوره في التنمية المستدامة
  • الاستثمار الجماعي في السودان بين الماء والسراب كتبه ربيع نصرالدين- ابو مجتبى Raw3a
  • الشرطة السودانية والامم المتحدة كتبه محمدعثمان الرضي
  • صلاح أحمد إبراهيم: لست من الرجعية في شيء فلتكف عن انتصارها لي فالتقدمية هي الحق والمنطق والتاريخ (2
  • بماذا تفيد الدموع ؟! كتبه زهير السراج
  • المنطِق والمُتاح والمُمكن ..! كتبه هيثم الفضل
  • الكندا عند مواطني الحلفاية كتبه عبد الكريم ابراهيم
  • شبح لجان المقاومة بعبعٌ يطارد قحت حتى في نومها! كتبه عثمان محمد حسن
  • دعاوى حماية الحقوق الدستورية كتبه حسين ابراهيم علي جادين
  • 21أكتوبر1964م .. نار الأمل ورماد الخيبة كتبه نورالدين مدني
  • أكتوبر والثورة الشعبية كتبه امل أحمد تبيدي
  • زخم كأس العالم .. و له ما بعده انسانيات وحوكمة كتبه عواطف عبداللطيف
  • من هم حكام الجعليين في جنوب وادي النيل؟ وهل حكام الجعليين فعلا عرب أم فولاني؟ كتبه Tarig Anter
  • السفير الامريكي جون غودفرى والفجر الصادق والفجر الكاذب؟ كتبه ثروت قاسم
  • التحالف الأمريكي - السعودي سيصمد أمام اختبار الزمن كتبه ألون بن مئير
  • تعقيب على الطاهر ساتي لا تكن كالببغاء .. عقله في أذنيه !! (2-2) كتبه د. عمر القراي





    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • الجبهة السودانية للتغيير تدين إنقلاب 25/ أكتوبر المشئوم. وتتمسك بالنهج الديموقراطي
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 23 اكتوبر 2022 للفنان عمر دفع الله
  • مسلحون ينهبوب طلمبة ويوثقون العامل ب (الحبل)
  • ارتّفاع هجرة طلاب المدارس الخاصة إلى مصر
  • بيان مهم من تحالف قوى التغيير السودانية

    عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • وجدي صالح- يرفض الادلاء باقواله للنيابة ويشترط حضور محاميه
  • هل سيختفي السودان؟:مالك محمد طه
  • هل منعت كتب شيخ حسن وسيد قطب فى السعودية؟
  • البلطجة على الندوات تعبير عن أجندة الفلول-بقلم رشا عوض
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022م
  • حلقة مفيدة من أربعة محاور عن الوهابية في قناة الحوار
  • الانتباهة- نجل نافع:"قوش" خائن وغير مرحّب بعودته
  • فولكر بيرتس يكتب- بعد مرور عامين
  • ماذا يحصل في السودان
  • روسيا تحذر بان اوكرانيا ستستعمل القنبلة القذرة
  • عرس الضكيـر للضكير... ياالنتفلكيس النوم اخيـر
  • ثقافه وسماحه الاعتذار وهو بلا شك ليس انكسار

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • تقنين إسترخاص الإنسان ..! كتبه هيثم الفضل
  • قُوش خط أحمر!!! كتبه جمال أحمد الحسن
  • أوجاع السودان القديمة والجديدة ! كتبه حامد ديدان محمد
  • كيفية محاسبة كل المجرمين !! كتبه حمدالنيل سيف الدين
  • أكتوبر و الثورة الشعبية (٢) كتبه امل أحمد تبيدي
  • أكتوبر الأخضر يعانق ديسمبر الأحمر..!! كتبه اسماعيل عبدالله
  • ذاكرة المقال الجنينة كلوقى لقاوة ود الماحى!!! كتبه الأمين مصطفى
  • فكل من يتخذ وليا دون الله ولينا فهو كافر ويتخذ شيطان جن مبين – كتبه عبد الله ماهر
  • شهر على خطاب نيويورك النتيجة ... «كتلة أصفار» كتبه معتصم حمادة























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