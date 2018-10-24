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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) صدور العدد الرابع من مجلة علوم الاتصال العلمية الفصلية المحكمة

07:03 PM October, 24 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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الخرطوم: 24/10/2018م، عبد النبي سليمان

صدر اليوم الاربعاء في الخرطوم العدد الرابع من "مجلة علوم الاتصال" المجلة العلمية المحكمة الفصلية التي تصدرها كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية، وهي شاملة على موضوع "الاتصال الإعلامي" كمركز ثقل لهذا الإصدار، ثلاثة بحوث حول "الاتصال" حاول كل كاتب منهم معالجة القضية من زاوية مختلفة.

فالدكتورة ناهد حمزة محمد صالح الزين، الاستاذ المشارك، بكلية الإعلام في جامعة أم درمان الإسلامية، تكتب عن الاتصال الإعلامي في القرآن الكريم: دراسة في تحليل الخطاب القرآني في سورة يوسف، أمّا الدكتور أحمد خليل حامد، أستاذ علم الاتصال التسويقي في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، فإنه يعالج قضية عِلمُ الاتِصال .. إشكالية المنهج في دراساتِ المُصطَلَح والنَماذِج، أما الدكتور اليسع حسن أحمد، الأستاذ الدراما المشارك في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، بكلية الموسيقى والدراما ، فقد عالج موضوع دراما الاتصال، دراسة في عالمي الواقع والافتراض من زاوية علاقة الزمن بالدراما، فيما قدم الدكتور بدر الدين علي حمد الاستاذ المساعد بكلية الإعلام بجامعة أم دمان الاسلامية والمعار حالياً بجامعة جازان بالسعودية، ورقة بحثية عن اتجاهات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي نحو انتهاكات الخصوصية للأفراد المستخدمين: دراسة ميدانية على عينة من المستخدمين السودانيين بولاية الخرطوم للعام 2017م، كما احتوى العدد أيضاً على موضوعات بحثية حول القنوات الفضائية فتقدم الدكتورة زهية يسعد من الجزائر ورقة علمية عن قنوات الأطفال الغنائية وانعكاساتها التربوية على الأطفال الجزائريين: دراسة وصفية للأثر من وجهة نظر أولياء الأمور، يلي ذلك بحث للدكتور لطفي محمد الزيادي من جامعة الملك الفيصل بالسعودية بعنوان: الأطفال والشاشات: عرض وتحليل نظريّة (3- 6- 9- 12)، ويليه بحثين علميين آخرين لكل من الدكتور وليد محمد عمشه والدكتور علي عبد الله الغزو عضوا هيئة التدريس في قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بكلية الآداب واللغات في جامعة جدارا بالأردن الاول بعنوان: اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو القضايا المعالجة في برامج القنوات الفضائية الناطقة بالعربية الموجهة للمنطقة: دراسة مسحية على عينة من أساتذة الجامعات الأردنية، واما الثاني فقد جاء بعنوان: اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو البرامج الدينية في القنوات الفضائيه العربية المتخصصة: دراسة مسحية. أما الاستاذ الدكتور عبد القادر عثمان محمد جاد الرب، عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامية السابق فقد كتب مقالاً بحثياً عن دور الإعلام في إبراز ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية: الشروط والوسائل: تلفزيون السودان القومي نموذجاً، فيما قدم لدكتور محمد أبوبكر عبد الرحمن الرحمنو، استاذ إدارة الاعمال المساعد، في جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية دراسة قيمة جاءت بعنوان: سياسات الحد من إنتشار الإشاعة في الإطار التنظيمي، هدفت بشكل أساسي إلى دراسة ظاهرة الإشاعة في إطار التنظيم الإداري، وأنتهي هذا العدد ببحث قيم وشيق في نفس الوقت للدكتور عبد المنعم عثمان صبير رئيس قسم اللغة العربية بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي – بخت الرضا. سابقا، جاء بعنوان: الإعلان والتسويق في الأدب العربي رام الكاتب من خلال هذا البحث إلى التعريف بالإعلان والتسويق في الأدب العربي في اللغة والاصطلاح ومعرفة وجوده وأنواعه.

فقد تناولت الباحثة الدكتورة ناهد حمزة الاتصال الإعلامي في القرآن الكريم من خلال الوصف التحليلي الدقيق لسورة يوسف وذلك من خلال مبحثين، حيث يتناول المبحث الأول الجوانب الإعلامية، ويدرس فيها النبأ والخبر ثم القيم الإخبارية، والقصة والدراما والحوار الإعلامي، بينما يتناول المبحث الثاني الاتصال الإعلامي.

أمّا الدكتور أحمد خليل حامد، أستاذ علم الاتصال التسويقي في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، فإنه يعالج قضية عِلمُ الاتِصال .. إشكالية المنهج في دراساتِ المُصطَلَح والنَماذِج، يُحلل د. أحمد خليل حامد، الإشكاليات التي تعرّض لها الاتصال (كعلم) على مستوى المفهوم والنماذج، وقد استخدم الباحث د. خليل المنهج الوصفي التحليلي لدراسة عناصر العمليات الاتصالية بالتركيز على عنصريّ المُرسل والمُستقبل، مستنداً في دراسته على مَصْدريّ النقل والعقل لتغطية المحاور الأربعة للبحث، فقد عالجت الدراسة مفهوم الاتصال ونماذجه في عالمنا المعاصر في المحور الأول، أما المحور الثاني فقد قدم فيه رؤية نقدية لبعض الجهود التي بُذلت لتصميم نماذج اتصاليه أُطلق عليها أصحابُها نماذج إسلامية، وفي المحور الثالث أجرى د. أحمد خليل تحليلاً شاملاً لجميع عمليات الاتصال بالاستناد إلى عنصري (المُرسل/ المُستقبل) وفق ما ورد في القرآن الكريم والعهد الجديد (بتحفظ)، إضافة إلي المصادر العقلية التي تناولت موضوع الاتصال الإنساني. وتضمن المحور الرابع خاتمة الدراسة التي حددت مفهوم الاتصال وفق أشكال أربعة، الشكل الأول منها (الاتصال الربّانِي) والشكل الثاني (اتصالُ الجنِّ) والشكل الثالث (اتصالُ المعجزات) والشكل الرابع (الاتصال الإنساني). والدكتور أحمد خليل لا يعطي من خلال دراسته حكمه الشخصي على عملية الاتصال ولكننا نراه يؤكد أن دراستة توصلت إلى أن الأشكال الثلاثة الأولى غير قابلة للتحليل الكامل، إلا عبر ما أخبر عنه القرآنُ الكريم والكتب السماوية الأُخرى، بينما نجد أن الشكل الأخير (الاتصال الإنساني) يظل قابلاً للتحليل والتقويم والتطوير وفقاً للمستحدثات التكنولوجية التي يبتكرها الإنسان والمستجدات العلمية التي يصل إليها. ويقدم د. أحمد خليل حامد آراء العديد من المفكرين العرب حول موضوع الاتصال الإسلامي منهم: إبراهيم أبوعرقوب، محمد منير حجاب، أحمد بدر، محمد متولي الشعراوي، معتصم بابكر مصطفى وغيرهم.

أما الدكتور اليسع حسن أحمد، الأستاذ الدراما المشارك في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، بكلية الموسيقى والدراما ، فقد عالج من خلال العدد الرابع لمجلة علوم الاتصال الدورية المحكمة موضوع دراما الاتصال، دراسة في عالمي الواقع والافتراض من زاوية علاقة الزمن بالدراما، وبجدل ارتباط الدراما بالواقع وبالفن، منذ تخلقها فى المجتمع الإغريقي وميلادها على عتبات المقدس، وتشابك العالمين الواقعي والميثلوجي أحياناً- الميتافيزيقي - من جهة أخرى، متناولاً إضافة أرسطو بنظريتة التى وضعت مساراً للدراما وربطها بالبعد الآيدليوجي فى التلقي، لتنتج فعلاً أخلاقياً بإمتياز. ويلقي د. اليسع الضوء على المفارقة التاريخية والمفصلية التى قادها الأغريقي الأشهر فى تارخ الدراما "ثيسبيس" لتخرج الدراما من عباءة الواقع لتتخذ لنفسها مساراً فنياً قصدياً، اختطته طيلة تاريخها الإنساني، حتى عصر الصورة المهيمن حالياً.

وقدم الدكتور بدر الدين علي حمد الاستاذ المساعد بكلية الإعلام بجامعة أم دمان الاسلامية والمعار حالياً بجامعة جازان بالسعودية، في العدد الرابع من مجلة علوم الاتصال العلمية الفصلية المحكمة التي تصدرها كلية الاعلام بجامعة أمدرمان الإسلامية ورقة بحثية عن اتجاهات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي نحو انتهاكات الخصوصية للأفراد المستخدمين: دراسة ميدانية على عينة من المستخدمين السودانيين بولاية الخرطوم للعام 2017م.

ويحتوي العدد أيضاً على مواضيع حول القنوات الفضائية فتقدم الدكتورة زهية يسعد من الجزائر ورقة علمية عن قنوات الأطفال الغنائية وانعكاساتها التربوية على الأطفال الجزائريين: دراسة وصفية للأثر من وجهة نظر أولياء الأمور يلي ذلك بحث للدكتور لطفي محمد الزيادي من جامعة الملك الفيصل بالسعودية بعنوان: الأطفال والشاشات: عرض وتحليل نظريّة (3- 6- 9- 12)، ويلي ذلك بحث علمي آخر للدكتور وليد محمد عمشه عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بكلية الآداب واللغات في جامعة جدارا بالأردن بعنوان: اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو القضايا المعالجة في برامج القنوات الفضائية الناطقة بالعربية الموجهة للمنطقة: دراسة مسحية على عينة من أساتذة الجامعات الأردنية، ويليه بحث علمي للدكتور علي عبد الله الغزو عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بكلية الآداب واللغات في جامعة جدارا بالأردن بعنوان: اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو البرامج الدينية في القنوات الفضائيه العربية المتخصصة: دراسة مسحية. أما الاستاذ الدكتور عبد القادر عثمان محمد جاد الرب، عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامية اللسابق فقد كتب بحث عن دور الإعلام في إبراز ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية: الشروط والوسائل: تلفزيون السودان القومي نموذجاً

أما الدكتور محمد أبوبكر عبد الرحمن الرحمنو، استاذ إدارة الاعمال المساعد، في جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية فقد قدم دراسة قيمية جاءت بعنوان: سياسات الحد من إنتشار الإشاعة في الإطار التنظيمي، هدفت بشكل أساسي إلى دراسة ظاهرة الإشاعة في إطار التنظيم الإداري، وعمل على محاولة تحقيق ودراسة ظاهرة الإشاعة في اطار الاتصال التنظيمي، والتعرف على السياسات الإدارية وأدوارها وأهميتها، بجانب تحليل مخاطر الإشاعة على التنظيم الإداري، وبحث السياسات الإدارية التي من شأنها الحد من الإشاعة داخل التنظيم الإداري، فضلاً عن محاولة إيجاد حلول للظاهرة موضوع الدراسة. وقد توصل البحث من خلال المنهج التاريخي والمنهج التحليلي إلى خطورة ظاهرة الإشاعة على العديد من النواحي التنظيمية وأوصى بإتباع عدد من السياسات للحد منها.

وأنتهي هذا العدد ببحث قيم وشيق في نفس الوقت للدكتور عبد المنعم عثمان صبير رئيس قسم اللغة العربية بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي – بخت الرضا. سابقا، جاء بعنوان: الإعلان والتسويق في الأدب العربي رام الكاتب من خلال هذا البحث إلى التعريف بالإعلان والتسويق في الأدب العربي في اللغة والاصطلاح ومعرفة وجوده وأنواعه مبيناً ظهور هذا المصطلح بهذه التسمية في العصر الحديث وعدم وجوده بهذه التسمية في القديم، كما تعرض البحث لنماذج منه يمكن أن تدخل فيه تجوزاً. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتتبع متعلقات الإعلان من مظانها في كتب التراث العربي وأهم ما توصلت إليه الدراسة هي أن الإعلان والتسويق موجود في الأدب العربي. وقد أوصى البحث بعدة توصيات منها: تتبع الإعلان والتسويق في التراث العرب والإتيان بأمثلة ونماذج لهما.

فهذه مجلة علوم الاتصال التي تصدرها كلية الإعلام في جامعة أم درمان الإسلامية والتي تهتم بنشر البحوث المتخصصة في علوم الاتصال والإعلام والعلوم الإنسانية كافة، بعد تحكيمها علمياً من قبل نخبة من أساتذة أجلاء أعلام في تخصصات الاتصال والإعلام من داخل الجامعة وخارجها. وقد قدمت المجلة خلال ما صدر من أعدادها بحوثاً علمية اتصالية وإعلامية محكمة قيمة في موضوعاتها، متميزة، في طرحها، وجدتها وأصالتها، تلتزم فواعد المنهج العلمي وآلياته، نأمل أن تحقق المجلة الهدف الذي نرجوه وتطمح إليه في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، والوصول إلى أسمى مراتب الرقى والجودة وخدمة المجتمع والوطن في كل المحافل. وأخيراً يطيب لنا أن نشكر جميع الباحثين والقراء الذين يودون أن يسهموا في المشاركة ببحوث في أعداد المجلة القادمة. كما نقدر جهود الجامعة المبذولة لجعل المجلة في مقدمة المجلات والدوريات العالمية.

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