صدور (الطوطم) كتاب جديد بقلم فتحي الضو

صدر في القاهرة اليوم كتاب جديد بقلم فتحي الضو بعنوان (الطوطم) وعنوان فرعي (صعود وسقوط دولة الاسلامويين في السودان/ قصة ثورة) وذلك عن دار نشر الروضة للدراسات الانسانية. ويحتشد الكتاب بمعلومات من المتوقع ان تثير جدلا في الاوساط السودانية في ضوء الازمة المتفاقمة. طرح الكتاب حاليا في مكتبات القاهرة كما سيطرح لاحقا في موقع (أمازون). الجدير بالذكر يعد هذا الكتاب هو الثاني عشر في سلسلة كتب المولف وجميعها اثار جدلا كما هو معروف.
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