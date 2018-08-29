صدقي كبلو النظام فشل في السيطرة على الازمة الاقتصادية

08:08 PM August, 29 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو أن أزمات الخبز والمصارف والسيولة مرتبطة ببعضها البعض كمظاهر للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقطع بأنها أزمة للنظام واكدت فشل النظام في السيطرة على الوضع الاقتصادي

واشار لغياب التخطيط السليم لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن، بجانب افتقاد النظام لارادة تنفيذ القرارت ما جعلها مجرد دعاية وشعارات ودلل كبلو بتصريحات سابقة لاحدى المسؤولين تؤكد (حل أزمة الخبز خلال اسبوع) ومرَّ شهر ولم تحل الأزمة بل تفاقمت

وحول أزمة السيولة قال كبلو لأول مرة في تاريخ السودان لا يستطيع العاملون الحصول على مرتباتهم ومنح العيد قبل وقت كافٍ، مما اضطرهم للوقوف صفوفا أمام البنوك والصرافات الآلية .

ووصف كبلو ما يحدث بالفوضى الكبيرة في النظام وعجزه عن تدبير الأمور وتسييرها واشار الى صدور قرارات مثل ايقاف استيراد"19" سلعة لكن وإيقاف الاستيراد دون تحويل عملة لكن لم تنفذ الحكومه قرراتها

وأوضح كبلو أن النظام الحاكم قرر الاستعداد للموسم الزراعي وبمجرد هطول الامطار بمعدل فوق المتوسط في بعض المناطق إنهار الموسم الزراعي مثلما حدث في شمال الجزيرة، وشدد على أن ذلك يؤكد على عدم قدرة النظام الحاكم على إدارة الاقتصاد الوطني وأنه يعاني من صراعات داخلية اصبح المواطن ضحيتها .

وذكر كبلو أن الحكومات لا تصحو في الصباح وتفكر في ماذا تفعل اليوم؟ لافتا إلى أن هناك قضايا يخطط لها وأشار إلى إصلاح مصفاة الجيلي التي كانت تعرف منذ نوفمبر الماضي بأن المصفاة ستدخل دورة الصيانة مما يتطلب التخطيط لتجهيز المال لاستيراد المواد البترولية، لكن لم يحدث، وأضاف كبلو يجب التخطيط لمواجهة الفوضى التي تؤدي للاختناقات وارجع ما يحدث لسوء ادارة الاقتصادية واعتبره أمر طبيعي لنظام يصارع نفسه. |Articles |News |مقالات |بيانات