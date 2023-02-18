صحفي معروف تطارده مجموعة مسلحة قرب السوق المركزي الخرطوم

نجا سكرتير تحرير (الصيحة) هيثم موسى وبرفقته آخرين ليل أمس، من كمين لمجموعة مسلحة تحمل بطاقات قوات نظامية، طاردتهم وأطلقت على عربتهم النار، دون مسوغات واضحة.
وأفاد هيثم أن المجموعة، أطلقت النار على العربة التي كانت تقله رفقة مجموعة من أصدقائه، من السوق المركزي الخرطوم، عند عودته ليلاً من الصحيفة.
وأشار إلى أنه عادة يصل إلى السوق المركزي عقب خروجه من الصحيفة ثم إلى مكان سكنه عبر عربة أصدقائه بالسوق، وقال إنهم لاحظوا أن هناك عربة ملاكي تتابعهم وهم في طريقهم إلى مدخل كبري سوبا وحاولت المجموعة إيقافهم في منطقة مظلمة إلا أن السائق لم يستجب، وأضاف بأن العربة واصلت متابعتهم فوق كبري سوبا، واستمرت المحاولة عند هبوطهم من الكبري إلى منطقة سوبا شرق، وفي المرة الرابعة وجههم من بداخل العربة بالوقوف على جانب الشارع لكن السائق رفض، وعندها أطلقت المجموعة الرصاص باتجاه العربة، لكنهم لم يتوقفوا إلا عند تقاطع سوبا.
وأضاف هيثم بأنه في تلك اللحظة وصلت إليهم المجموعة المسلحة، وهبط من العربة شخص يحمل بطاقة عسكرية تتبع لجهة نظامية برتبة العقيد ركن وأبلغهم بأنهم شكوا في العربة التي تقلهم، لكنه قال إن وقوفهم عند تقاطع سوبا حال دون قيام المجموعة بأي عمل تجاههم.
ونبه هيثم إلى أن المجموعة كانت تستقل عربة (كلك) بلون فيران، وأشار إلى أن أفراد القوات النظامية لا يقومون بعملهم وهم على متن عربة ملاكي، وهو ما جعلهم يشكون في المجموعة ويرفضون التعامل معها، لأنه من الواضح أنها كانت تنتوي نهبهم على الأرجح.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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