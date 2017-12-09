صحة الخرطوم تنفذ حملات تفتيشية لضبط تعاطي التبغ في الأماكن العامة



04:49 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة

نفذت وزارة الصحة ولاية الخرطوم حملة تفتيشية أمس لضبط تعاطي التبغ في الأماكن العامة وذلك وفقاً لقانون مكافحة التبغ لسنة 2012م والذي يمنع تعاطي التبغ في الأماكن العامة حفاظاً على صحة المواطنين من خطر التدخين السلبي، وشملت الحملة عدداً من الفنادق الكبرى المتمركزة حول عفراء مول إلى منطقة القسم الشرقي.

وشدد وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، بحسب (الأحداث نيوز) على القطاعات ذات الصلة بمكافحة التبغ على مستوى المحليات بالتعاون مع إدارة مكافحة التبغ بالوزارة، وناشد المواطنين بالمزيد من الوعي للحفاظ على صحتهم خاصة وأنه سبب رئيسي للإصابة بالسرطان.

وقالت مدير إدارة مكافحة التبغ بالوزارة لبنى يحيى، إن الاتجار بصحة الناس أصبح وسيلة لكسب الأموال الطائلة وكشفت أن الحملة أوضحت أن معظم العمارات الموجودة في منطقة الشرقي مرخصة على أنها فنادق وكافيهات، وأضافت "وللأسف تدار في أعمال الشيشة والاتجار بصحة الناس".