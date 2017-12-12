صحة الخرطوم تكشف عن ضبط حالات مخلة بالآداب في أماكن تعاطي الشيشة



02:41 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: إبتسام حسن

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ضبط حالات مخلة بالآداب العامة في أماكن تعاطي الشيشة، مبينة أن التعاطي يتم في غرف مغلقة بفنادق ومطاعم وكافيهات استدعت طلب أفراد النظام العام.

وحذرت مديرة إدارة التبغ لبنى يحيى في حوار مع (الصيحة) ينشر بالداخل من خطورة تعاطي التبغ عبر تأجير الفنادق والمطاعم والكافيهات التي تتعاطى فيها الشيشة بشكل كبير، مؤكدة أن تلك المناطق تكسب أموال غير مشروعة، منوهة إلى أن عددا من تلك المناطق تستخدم كمناطق للدعارة عبر غرف مغلقة فيها اختلاط بين الجنسين مبينة أنها استنجدت بالجهات الأمنية لمكافحة الظاهرة .

وأكدت لبنى ضبطهم مخالفات في أكثر من (30) فندقا وأكثر من (25) كافيهاً (جمبة) بالعاصمة مشيرة إلى أنه تم إنفاذ القانون عليهم بالغرامة ومصادرة المعروضات، وقالت إن إداراتها ركزت على سحب الرخصة عند تكرار المخالفة، شاكية من الكسب الفاحش الذي يعود على تلك المناطق في اليوم الواحد.

وتخوفت لبنى من التعاطي الكبير للتبغ بأنواعه من قبل عدد من طالبات الجامعات وطلبة الأساس والثانوي مؤكدة ضبط ما يعرف بـ(موبايل شيشة) وسط عدد من طالبات الجامعات. وأكدت أن دراسات علمية تشير إلى أن 30% من سرطانات الرئة والمعدة والمريء بسبب التدخين وأن نسب السرطانات وسط الأطفال في الأسر المدخنة أكثر 3 مرات من الأسر غير المدخنة.