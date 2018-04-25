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صالح محمود: الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور

25-04-2018, 08:40 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 422

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صالح محمود: الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور

    08:40 PM April, 25 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    قال صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن الأوضاع في دارفور، وخاصة جبل مرة ، تشهد تدهوراً مريعاً وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان عقب بدء حملة الحكومة لجمع السلاح .وقال في مقابلة مع راديو دبنقا اليوم إن المليشيات القبلية ما زالت تمارس النشاط الإجرامي ضد المواطنين العزل في مناطق جبل مرة وما حولها ، واكد صالح استمرار أعمال القتل والاغتصاب وحرق القرى والتهجير القسري لآلاف المواطنين في المناطق التي كانت تشهد استقراراً نسبياً ونفى ما يردده مسئولي الحكومة بأن حملة جمع السلاح تمكنت من الحد من العنف وقال إن هناك أعدادا كبيرة من المعتدين الوافدين من خارج وداخل السودان يحتلون قرى المواطنين في مناطق واسعة في دارفور.
    قال صالح إن تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان ارجع تردي الأوضاع في دارفور إلى فرض قانون الطواري لقرابة الثلاثين عاماً .وذكر إن الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور ، واشار إلى العجز المستمر لأداء المدعي العام لجرائم دارفور في تحقيق خطوات ملموسة لتقديم الجناة إلى العدالة .ودعا لمراجعة وتقييم أداء بعثة اليوناميد ومدى التزامها بالتكليف الصادر من مجلس الأمن لحماية أرواح وممتلكات أهل دارفور . كما طالب بتقييم التزام الحكومة في قبول المساعدات الفنية المقدمة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإحداث إصلاحات جذرية وشاملة في القوانين التي تمنح الحصانات وتمنع المواطنين من الوصول إلى العدالة .
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