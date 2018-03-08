شمال دارفور تخصم (50%) من بدل وجبة العاملين



10:21 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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خصم وزير مالية ولاية شمال دارفور بدل الوجبة من العاملين في الولاية عن مرتبات فبراير بنسبة 50% دون وجه حق. ووصف اتحاد عمال ولاية شمال دارفور قرار الوزير بأنه مرفوض ويمس مكتسبات العمال. وقال الاتحاد في بيان له : (إنه تفاجأ هذا الشهر بتوجيه وزير المالية للوزارات والعاملين والمحليات بتطبيق منشور بدل الوجبة بواقع 50 %. ) وأعلن الاتحاد رفضه القاطع للقرار وهدد باتخاذ إجراءات لم يسمها خلال (48 ) ساعة بما يحفظ مكتسبات وحقوق العمال في الولاية. وقال موظف لراديو دبنقا من الفاشر : "إن بدل الوجبة التي خصمها الوزير هي مخصصة من رئاسة الجمهورية لكل العاملين في الدولة ولا جدوى لهذا الاستثناء في ولاية شمال دارفور,وأوضح الموظف أن شمال دارفور لا تزال هي الولاية الوحيدة التي تقوم بخصم مستحقات عمالها دون وجه حق واضاف قائلا: حتى منحة العيدين التي وجهت رئاسة الجمهورية بصرفها لا نعرف عنها شيئا ولم نحصل عليها حتى اليوم ")