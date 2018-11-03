شكاوى من انعدام النقود بصرافات آلية بالخرطوم



10:21 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



اشتكى عدد من المواطنين من عودة أزمة السيولة وظهورها مجدداً في عدد كبير من الصرافات الآلية بالعاصمة الخرطوم، وشددوا على أن معظم الصرافات عنونت معظم شاشاتها بـ"خارج التغطية"، ونوهوا إلى أن البنوك تشهد ازدحاماً كبيراً وما زالت تحدد سقفاً معيناً للسحب.



وقالت المواطنة ليلى عبدالله لـ "باتج نيوز" أمس، "إن الوضع في الحصول على النقد أصبح متأزماً للغاية وأصبحنا لا نستطيع تلبية مستلزماتنا اليومية بسبب انعدام الكاش".



فيما أكد المواطن عمر الحاج، أنه ظل يبحث عن النقد لمدة ثلاثة أيام متتالية دون جدوى، وانتقد بشدة تصريحات المسؤولين حول توفر الكتلة النقدية لتغذية الصرافات الآلية، مؤكداً أنه لم يعثر على صراف واحد يعمل.



وكان رئيس الوزراء معتز موسى، وجه في وقتٍ سابق بمعاقبة المصارف التجارية الممتنعة عن تغذية الصرافات الآلية لأكثر من 24 ساعة بفرض عقوبات مالية.