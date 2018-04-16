شكاوى من ارتفاع تكلفة زراعة القمح



08:53 PM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شكا مزارعو الجزيرة والمناقل القسم الجنوبي من التكلفة العالية لزراعة محصول القمح التي لا تتناسب مع سعر التركيزي المعلن من البنك الزراعي الذي يبلغ(750)جنيها على أن يكون خالٍ من الشوائب ويزن(100)كيلوجرام.

وقال أحد المزارعين لـ(الميدان) إن تكلفة حصاد أربعة فدان تبلغ(1400)جنيه، وضريبة المياه والأرض تبلغ(1120)جنيه والعمليات الزراعية تكلف(1400)جنيه والاستزراع(1500)جنيه وترحيل الجوال(40)جنيه وجوال الخيش(40)جنيه وزكاة الجوال(17.500)جنيها وأردف المزارع أن إنتاجية الفدان تبلغ (9)جوالات فقط، وأن الشركات والبنوك الممويلة تستقطع(26 )جوالاً مقابل التمويل، وهدد بمقاطعة زراعة القمح في الموسم القادم.