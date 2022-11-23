شعبة الوكالات هجمة شرسة من حركات مسلحة علي شراء العقارات

كشف رئيس اللجنة التسييرية، لشعبة المكاتب العقارية القومية، محمد صلاح محمد، عن ما وصفها بـ”الهجمة الشرسة” من الحركات المسلّحة على سوق العقارات والشراء بـ”نهم” للعقارات، واستخدامها كمقرّات لمنسوبيها أو لحفظ رؤوس الأموال، ثم يليهم التجار ومصدّرو الذهب والأجانب، وأكد صلاح بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن حدوث فجوة في سوق العقارات، بسبب خروج شركات الاستثمار ورجال الأعمال من القطاع.
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