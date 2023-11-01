شعبة المستوردين تكشف عن تراجع واردات الإنتاج الزراعية

دقت شعبة مستوردي مدخلات الانتاج الزراعية بالبلاد ناقوس الخطر ، وكشفت عن تراجع كبير في حجم الورد بالعام (2022)وعزت ذلك لضعف التمويل البنكى في ظل ارتفاع اسعار الاصناف بالاسواق الخارجية .
وافصح عضو الشعبة مصعب محمد احمد ،خلال حديث خاص ل(التيار) عن تراجع وارد مبيدات الحشائش بنسبة 40%، و الاسمدة بنسبة 50%, بجانب تراجع كميات التقاوي المحسنة بنسبة تفوق30%, وشكا مصعب من جملة تحديات بالعام الماضي ، موكدا تاثيره الامر علي حجم المساحات المزروعة، في وقت كشف عن تكدس كميات هائلة من الاسمدة والمبيدات والتقاوي بمخازن شركات الورد بسبب قلة المشتريات ،معلنا عن تزايد حجم مديونيات الموردين إتجاه المزارعين بالوحدات الزراعية المختلفة
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