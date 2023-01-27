شعبة الصيدليات: تجار السوق الأسود لديهم محلات وسط الخرطوم

طالب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة دكتور نصر مرقس يعقوب، الأجهزة المختصة بحسم ظاهرة تجار الشنطة وقال إن لديهم محال بالسوق العربي لبيع الأدوية الأمر الذي عده بالفوضى.
وقال مرقس حسب صحيفة (اليوم التالي): إن هناك منظمات أيضاً تقوم بتحيّن الفرص وتستورد أدوية معدومة بالصيدليات دون تسمية أي منظمة داعياً كلاً من مجلس الأدوية وإدارة الصيدلة بمراعاة وضبط الاستيراد.
وأكد مرقس تحسن الوضع الدوائي من ناحية الوفرة وقال: “لكن أسعاره ارتفعت بنسبة 300%”، ونوه يعقوب إلى ضرورة التفات الدولة لتوفير الأدوية المدعومة عبر الإمدادات باعتبار أن حق العلاج منصوص عليه ضمن حقوق الإنسان.
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