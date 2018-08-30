شروق القضارف: إبداعات شبابية غنائية شعرية دقيقة حداد ودعاء لأطفال المناصير حنا تسفاي في شروق بعد

بمناسبة اليوم العالمي للشباب وعيد الأضحى نظم منتدى شروق الثقافي بالقضارف ـ السبت الماضي بقاعة عدن ـ فعالية تحت عنوان "إبداعات شبابية غنائية تشكيلية شعرية" تغنت فيها فرقة عقد الجواهر للغناء الشعبي ، والفنان الصادق عز الدين ، كما استمع الجمهور الشبابي لقراءات من الشاعر خالد عمر بلة .
وقبيل الفعالية وقف أعضاء وجمهور شروق دقيقة حداد ودعاء للشهداء أطفال بحيرة المناصير .
هذا وينظم منتدى شروق بعد غد السبت 1/9/2018 بقاعة عدن فعالية تحت عنوان "حنا تسفاي .. ودوره في تشكيل مدينة القضارف" .
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