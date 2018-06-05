شروق ابو الناس تغنى وتبدع باسم الجالية السودانية بلندن فى مهرجان الأغنية التراثية العربية بلندن

شاركت الفنانة شروق ابو الناس وزميلتها سماح بشرى فى الكورال الأول لأكاديمية الفنون والتراث العربي بلندن فى يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة التي قدمتها الأكاديمية للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن والتي قامت بدورها باختيار شروق وسماح للمشاركة باسم السودانيين بلندن، فغنت وأبدعت الفنانة شروق فى أغنية (قلبي مالو اليوم) السودانية فحلّقت بالجمهور العربي عالياً بمصاحبة الكورال والفرقة العربية الموسيقية التي عزفت الأغنية على السلم الخماسي وقد ساعدت القُدرات الصوتية للفنانة شروق لعكس جمال الأغنية وتوصيلها للجمهور العربي والذي صفق تجاوباً معها.
وتعتبر هذه المشاركة نقلة نوعية لدور الجاليات السودانية باوربا من الدور الخدمي لأعضائها إلى عكس الوجه الثقافي المشرق للسودان بدول المهجر ونشر الأغنية السودانية عالمياً.
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