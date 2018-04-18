شركة الأقطان تماطل في تسليم مزارعين 90 مليون جنيه



10:15 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر















البرلمان: صابر حامد



كشف عضو البرلمان، فضل المولى محمد الأمين ، عن معاناة بالغة يعيشها عدد كبير من المزارعين المتعاملين مع شركة الأقطان لعدم حصولهم على استحقاقاتهم من بيع القطن الخاص بهم للشركة، وأشار إلى أن استحقاقات المزارعين لدى شركة الأقطان تبلغ حوالي "90" مليون جنيه.



وقال الأمين، في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، إن شركة الأقطان أبلغت المزارعين بأن المبالغ المالية محجوزة لدى بنك السودان المركزي، وحذر البرلمان من تهديد زراعة القطن بولاية الجزيرة بعد أن عاد المواطنون لزراعته مرة أخرى نتيجة لتعامل شركة الأقطان مع المزراعين حيال تسليمهم مستحقاتهم المالية من بيع القطن، وتوقع رفض المزارعين زراعة القطن في الموسم الزراعي المقبل، وأضاف "زراعة القطن بدأت تعود من جديد لكن مستقبله مهدد وأتوقع رفض المزارعين زراعته وربما يخرج من الموسم الزراعي الجديد".