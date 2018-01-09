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شرطة لحماية المستهلك وضبط الأسواق بالخرطوم

09-01-2018, 04:58 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
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شرطة لحماية المستهلك وضبط الأسواق بالخرطوم

    04:58 PM January, 09 2018

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: آخر لحظة
    أطلع مجلس وزراء ولاية الخرطوم أمس على الترتيبات الجارية لتخفيف أعباء المعيشة والتي بدأت بتحديد أسعار وأوزان الخبز مع شعبة اتحاد المخابز وستستمر الإجراءات من خلال مؤسسة الأمن الغذائي لتركيز أسعار كثير من السلع الغذائية برأس مال يصل إلى مائة مليون جنيه، وذلك من خلال سد الفجوة ما بين المنتج والمستهلك وإخراج السماسرة وإنهاء تأثيرهم السالب على زيادة الأسعار بصورة غير مبررة ولايتماشى مع روح القرارات الاقتصادية الأخيرة، وإطمئن مجلس الوزراء على توفر الدقيق بكل المخابز وتوفر الخبز للمواطنين بالأوزان والأسعار المعلنة، كما وجه المجلس بتوفير قوت العاملين بالولاية بعد رفع تمويل قوت العاملين من 90 مليون إلى 150 مليون جنيه، فضلاً عن نجاح سلة الشتاء التي أستفاد منها 30 ألف عامل بالولاية، كما وجه المجلس الوزراء بإنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك لضبط الأسعار بالولاية.
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