شراكة بين وزارة تنمية الموارد البشرية وكلية نيوكاسل التقنية لتدريب 3600 متدرب



05:37 PM January, 06 2018 سودانيز اون لاين

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بتشريف السيد وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور "الصادق الهادي المهدي" دشنت كلية نيوكاسل التقنية ظهر أمس بمنتدى طيبة برس مبادرة التدريب للجميع ضمن خطتها لتدريب 3.600 متدرب في الحاسوب وعلومه خلال هذا العام 2018م.



وكشف وزير تنمية الموارد البشرية أن ميزانية التدريب لهذا العام بلغت 190 مليون جنيه وأشاد بمبادرة كلية " نيوكاسل وأبدى دعم الوزارة لها وهو يفتح لها عدداً من الأبواب من أجل المضي فيها وإنها مفتوحة لكل من يرغب على ان يكون التدريب وفق تصنيفهم أولاً لمعرفة مهاراتهم ثم تدريبهم بحسبان أن التقانة أصبحت لغة العصر.



وقال إن الجهاز القومي لتشغيل الخريجين يستهدف تدريب (85) ألف خريج. وأنهم مولوا مشاريع الشباب في 2017م وبلغت نسبة الإسترداد 95% وأضاف الآن أدخلنا بعض شركات التأمين الخاصة للمشاريع الجماعية تسهيلاً للراغبين.



وأبان أن السودان مقارنة بدول الجوار فإن عدد الطلاب الموجودين في المقاعد الجامعية لا يتجاوز الـ 18%، وأن 82 % خارج المقاعد الجامعية. وطالب برفع سقف المستهدفين إلى خمسة ألف. وكشف عن موازنة التدريب للعام الفائت بأنها بلغت (190) مليون جنيه.



من جهته تحدث مدير كلية نيو كاسل التقنية المهندس "محمد الحسن أبو بكر" إن فكرة المبادرة لم تكن صدفة انما جاءت عقب المؤتمر الاقليمي السنوى الثالث للخبراء والإستشاريين الدوليين وذلك لأهمية نشر ثقافة التخصص المهني التي تتأتى من خلال مبادرة التدريب للجميع. ومن أبرز أهدافها نشر ثقافة التخصص المهني، الإرتباط بالحاسوب، تلبية إحتياجات سوق العمل، فضلاً عن التشجيع على ثقافة العمل. وتهدف المبادرة لتدريب (3600) متدرب مجاناً خلال 2018م. مبيناً أن هذه المبادرة ليست لشريحة معينة فهي لكل راغب في تعلم الحاسب الآلي. على أن تنطلق في 2020م لتشمل بقية الولايات.



وعدد مدير الكلية فوائد المبادرة منها إسهامها في حل مشكلة العطالة، وتوفير كوادر تقنية متخصصة ومؤهلة لتنشيط عجلة الإنتاج.



وكانت مؤسسة طيبة برس قد اطلقت مبادرة هذا العام لتبني (12) مبادرة ودعمها إعلامياً مبتدئين بمباردة نيوكاسيل، وأعلنت فتح الباب لكل اصحاب الأنشطة الطوعية لتلقي المقترحات ودعمها.



