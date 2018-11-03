شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر):الميثاق عمل حكومي خالص فصل لتقييد الصحافة

وصفت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ميثاق الشرف بأنه قرار بإذعان الصحافة وتركيعها تحت القرارات الحكومية ، وأكد فيصل الباقر المنسق العام لراديو دبنقا رفض الشبكة للميثاق جملة وتفصيلاً ، ووصفه بأنه عمل حكومي خالص .واعرب عن استغرابه لتوقيع جهاز الأمن وعدد من الجهات الحكومية على الميثاق ، مشدداً أن ما جرى توقيعه ليس ميثاق شرف صحفي ، بل قيود جديدة على الصحافة، وقال إن مواثيق الشرف الصحفي يتم اعدادها وتنقيحها ومراجعتها والتوقيع عليها بواسطة الصحافيين دون تدخل جهات أخرى. واعتبر الميثاق محاولة لقمع الصحافة حتى لا تشارك في مناهضة الأزمة الاقتصادية الماثلة. ودعا الصحفيين لرص الصفوف لمناهضة الميثاق أمام القضاء المحلي ، ثم الانتقال إلى الآليات الإقليمية والدولية في حال عدم انصاف القضاء للصحافة .
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