شبكة الصحفيين تطالب الصحفيين بمقاطعة أنشطة وزارة النفط

طالبت شبكة الصحفيين رئيس الوزراء بمساءلة وزير النفط حول اساءته للصحفيين ، كما طالبت الصحفيين بمقاطعة أنشطة وزارة النفط حتى اعتذار الوزير عما بدر منه وجاءت هذه المطالبة على خلفية الإساءات التي وجهها وزير النفط عبد الرحمن عثمان للصحفيين أثناء خروجه من البرلمان أمس الثلاثاء ووصفهم بقليلي الأدب ورفضه الإدلاء بأي تصريحات حول أزمة الوقود واعلنت الشبكة رفضها لسلوك الوزير الذي وصفته بالهمجي والعدائي، وطالبت السلطات المختصة بتمليك الحقائق عن أزمة الوقود كاملة إلى الصحافة .
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