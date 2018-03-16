فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 16-03-2018, 10:00 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

شبكة الصحفيين السودانيين تدين محاكمة الصحفيين أشرف عبد العزيز وحسن وراق

16-03-2018, 07:17 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


شبكة الصحفيين السودانيين تدين محاكمة الصحفيين أشرف عبد العزيز وحسن وراق

    07:17 PM March, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر


    أدانت شبكة الصحفيين السودانيين محاكمة الصحفيين أشرف عبد العزيز وحسن وراق بالقانون الجنائي واعتبرتها مخالفة صريحة للمواثيق والعهود الدولية التي تمنع محاكمة الصحف إلا عبر محاكم مدنية وطالبت الشبكة فى بيان كافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات بالتدخل والضغط على السلطة لوقف مثل هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة التي تهدف إلى ارهاب الصحفيين ومنعهم من تناول ونشر قضايا الفساد . واستهجنت الشبكة استمرار جهاز الأمن حجز صحيفة التيارحتى السادسة صباحاً لليوم العاشر على التوالي .واعتقال الصحفى كمال كرار منذ يناير الماضي.

    💢 *فصل 7 طلاب من كلية الزراعة بابي نعامة جامعة سنار
    اعتقل طالبين وفصل 7 اخرين فى كلية الزراعة بابي نعامة جامعة سنار امس على خلفية احتجاج طلاب الكلية على اعتداء الشرطة الجامعية على احد الطلاب . وقال احد الطلاب لراديو دبنقا ان خلافا نشب بين الطالبين عارف عبدالله ومحجوب عيسى واحد افراد الشرطة الجامعية تطور الى اشتباك بين الطرفين ومن ثم تم اقتياد الطالبين وحبسهما بقسم شرطة برنكوة.واقام طلاب كلية الزراعة بابي نعامة مخاطبة رفضوا فيها سلوك وتصرفات الشرطة الجامعية. وقال الطالب ان ادارة الجامعة اعتبرت المخاطبة خرقا للقرار الذى اتخذته الجامعة بمنع اقامة اى نشاط طلابى .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de