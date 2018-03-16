شبكة الصحفيين السودانيين تدين محاكمة الصحفيين أشرف عبد العزيز وحسن وراق



07:17 PM March, 16 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أدانت شبكة الصحفيين السودانيين محاكمة الصحفيين أشرف عبد العزيز وحسن وراق بالقانون الجنائي واعتبرتها مخالفة صريحة للمواثيق والعهود الدولية التي تمنع محاكمة الصحف إلا عبر محاكم مدنية وطالبت الشبكة فى بيان كافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات بالتدخل والضغط على السلطة لوقف مثل هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة التي تهدف إلى ارهاب الصحفيين ومنعهم من تناول ونشر قضايا الفساد . واستهجنت الشبكة استمرار جهاز الأمن حجز صحيفة التيارحتى السادسة صباحاً لليوم العاشر على التوالي .واعتقال الصحفى كمال كرار منذ يناير الماضي.



💢 *فصل 7 طلاب من كلية الزراعة بابي نعامة جامعة سنار

اعتقل طالبين وفصل 7 اخرين فى كلية الزراعة بابي نعامة جامعة سنار امس على خلفية احتجاج طلاب الكلية على اعتداء الشرطة الجامعية على احد الطلاب . وقال احد الطلاب لراديو دبنقا ان خلافا نشب بين الطالبين عارف عبدالله ومحجوب عيسى واحد افراد الشرطة الجامعية تطور الى اشتباك بين الطرفين ومن ثم تم اقتياد الطالبين وحبسهما بقسم شرطة برنكوة.واقام طلاب كلية الزراعة بابي نعامة مخاطبة رفضوا فيها سلوك وتصرفات الشرطة الجامعية. وقال الطالب ان ادارة الجامعة اعتبرت المخاطبة خرقا للقرار الذى اتخذته الجامعة بمنع اقامة اى نشاط طلابى .